Las posturas sobre el crimen de un ex convicto que tiene sospechado como autor a un joven de 22 años

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE JOB ANTONIO GODOY SOSA

El juicio continuará hasta el viernes con la ventilación de las pruebas y luego se conocerá el veredicto del jurado popular.

Narcotráfico, Deportivo Maipú y crimen

La versión de la Fiscalía de Homicidios es que Tomás Cornejo y Job Godoy tenían problemas previos vinculados con el mundo del narcomenudeo. Las diferencias pasaron a un plano mayor el 2 de diciembre de 2023, cuando Deportivo Maipú jugó la final por el ascenso en Córdoba ante Deportivo Riestra. Los dos imputados son hinchas del equipo botellero.

Job Antonio Godoy.jpg La víctima fatal del crimen en Maipú.

Ese día, Tomás Cornejo había viajado hasta esa provincia para ver el partido que Maipú terminó perdiendo. Mientras se encontraba fuera de Mendoza, se enteró de que Job Godoy, quien había salido de la cárcel meses atrás, le había tiroteado el frente de su casa. Por ese motivo es que, según reconstruyó la Fiscalía, es que en su regreso decidió vengar el hecho y terminó consumando el crimen. La víctima sufrió tres heridas de arma de fuego que recibió en el cráneo, en el tórax y el brazo derecho.

En el expediente también estuvo vinculado Aron Emiliano Pérez (21), un amigo del presunto asesino y quien le habría conseguido el arma homicida. De hecho declaró y admitió haberlo llevado en moto hasta el barrio Malcayaes tras jugar un partido de fútbol, pero negó haber participado del crimen. Este joven fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.