Desde que se realizó el primer juicio por jurado en Mendoza, a mediados de 2019, son contados con la manos los expedientes donde los 12 ciudadanos no han logrado ponerse de acuerdo con el veredicto. Pero este lunes fue la primera vez en que un proceso "estancado" se vuelve a juzgar. Matías Damián Silva (38) es la primera personaen sentarse por segunda vez en el banquillo de acusados ante un jurado popular para responder por un crimen.
Por primera vez se repite un juicio por jurado: vuelve a ser juzgado por el crimen de su amigo
Será la primera vez en la provincia que un crimen sea analizado por dos jurados distintos
En julio del año pasado, Matías Silva fue juzgado por primera vez por el crimen de su amigo Diego Céspedez Ortiz (53), ocurrido en noviembre de 2023 en un taller mécanico de Las Heras -ver más abajo-. La Fiscalía sostuvo que lo mató con un golpe en la cabeza para quitarle dinero en efectivo y un teléfono celular. La defensa contrapuso que ni siquiera estuvo en el lugar y momento del hecho.
La deliberación del jurado popular duró varias horas pero sus miembros no lograron ponerse de acuerdo de forma unánime -condición exclusiva para declarar culpable o inocente-. De esta forma, el juicio se declaró estancado. La ley contempla que ante esta situación la Fiscalía puede pedir que se repita el debate con un jurado conformado por otros 12 ciudadanos. Pese a que la postura de los fiscales casi siempre ha sido de no hacer uso de esa opción, en este caso en particular pidieron un segundo proceso.
Las posturas sobre el crimen
Matías Silva continuó detenido y este lunes comenzó a ser juzgado por segunda vez. Durante la etapa de alegatos, la fiscal Florencia Díaz Peralta adelantó que "la víctima estaba trabajando con unos protectores auditivos grandes y, estando completamente desprevenida, fue atacado por la espalda. Matías Silva fue observado en el lugar momentos antes de la muerte".
La querellante oficial, Jimena Villanueva, representante de la hija de la víctima del crimen destacó que "el acusado lo mató de una manera brutal, lo golpeó por detrás con un elemento contundente y le fracturó la columna y el cráneo. Se aprovechó que Diego Céspedes estaba indefenso porque con los protectores que tenía puestos no pudo escuchar que se acercaba alguien y no se pudo defender".
En contraparte, los abogados defensores Mariano Tello y Samira Fernández plantearon que "la Fiscalía ha recreado una historia sin las pruebas correspondientes, se lo incrimina erróneamente. Lo señalan por un prejuicio. No hay huellas ni ADN de Matías Silva en el lugar del crimen. No tiene un perfil violento. Lo más probable es que el asesino de Diego Céspedes esté ahora mismo en la calle".
El crimen en Las Heras
El 15 de noviembre de 2023, cerca de las 20, Diego Céspedes fue encontrado gravemente herido en su taller mecánico ubicado en el barrio Solares del Borbollón. El hombre había recibido un golpe con un elemento contundente en el cráneo que le quitó la vida a los pocos minutos.
Su amigo Matías Silva fue detenido días después. En la investigación se sostiene que el sospechoso realizaba algunas changas para la víctima del crimen y sabía que recientemente había cobrado una suma de entre 1.000 y 1.500 dólares en efectivo, por lo que cometió el crimen para apoderase de ese dinero y del teléfono celular del mecánico.
Matías Silva está imputado por homicidio agravado por criminis causa -matar para ocultar el robo- y agravado por la alevosía -atacó a la víctima por la espalda, cuando estaba indefenso-. Arriesga una pena de prisión perpetua.
Antecedente similar
Existe otra investigación por un crimen cuyo juicio por jurado se estancó y la Fiscalía pidió repetir el debate. Sin embargo, en ese expediente nunca se consumó el segundo proceso ante un jurado popular.
En noviembre de 2024 se realizó el primer juicio contra Andrés Fachi Alcaraz Sosa (28), acusado de balear y matar a Pablo Cataldo (23) a fines de 2022, un rival en disputa por la venta de drogas en el barrio Virgen de Guadalupe de Luján de Cuyo. Fue un debate marcado por la violencia barrial, donde incluso testigos manifestaron temor a declarar.
El jurado se terminó estancando. Ante este panorama, la Fiscalía de Homicidios solicitó que se repita el proceso integrando un nuevo jurado popular. Pero meses después, el Fachi Alcaraz decidió cambiar de estrategia y pasar por un juicio abreviado, donde admitió haber cometido el crimen de Pablo Cataldo. Su defensa pactó una pena de 18 años de prisión.