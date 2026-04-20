Por primera vez se repite un juicio por jurado: vuelve a ser juzgado por el crimen de su amigo

matias silva crimen las heras 3 El sospechoso del crimen con sus abogados defensores. Foto: Prensa Poder Judicial.

Las posturas sobre el crimen

Matías Silva continuó detenido y este lunes comenzó a ser juzgado por segunda vez. Durante la etapa de alegatos, la fiscal Florencia Díaz Peralta adelantó que "la víctima estaba trabajando con unos protectores auditivos grandes y, estando completamente desprevenida, fue atacado por la espalda. Matías Silva fue observado en el lugar momentos antes de la muerte".

La querellante oficial, Jimena Villanueva, representante de la hija de la víctima del crimen destacó que "el acusado lo mató de una manera brutal, lo golpeó por detrás con un elemento contundente y le fracturó la columna y el cráneo. Se aprovechó que Diego Céspedes estaba indefenso porque con los protectores que tenía puestos no pudo escuchar que se acercaba alguien y no se pudo defender".

En contraparte, los abogados defensores Mariano Tello y Samira Fernández plantearon que "la Fiscalía ha recreado una historia sin las pruebas correspondientes, se lo incrimina erróneamente. Lo señalan por un prejuicio. No hay huellas ni ADN de Matías Silva en el lugar del crimen. No tiene un perfil violento. Lo más probable es que el asesino de Diego Céspedes esté ahora mismo en la calle".

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El crimen en Las Heras

El 15 de noviembre de 2023, cerca de las 20, Diego Céspedes fue encontrado gravemente herido en su taller mecánico ubicado en el barrio Solares del Borbollón. El hombre había recibido un golpe con un elemento contundente en el cráneo que le quitó la vida a los pocos minutos.

Su amigo Matías Silva fue detenido días después. En la investigación se sostiene que el sospechoso realizaba algunas changas para la víctima del crimen y sabía que recientemente había cobrado una suma de entre 1.000 y 1.500 dólares en efectivo, por lo que cometió el crimen para apoderase de ese dinero y del teléfono celular del mecánico.

Matías Silva está imputado por homicidio agravado por criminis causa -matar para ocultar el robo- y agravado por la alevosía -atacó a la víctima por la espalda, cuando estaba indefenso-. Arriesga una pena de prisión perpetua.

matias silva crimen las heras Matías Silva durante el primer juicio por el crimen. Foto: Prensa Poder Judicial.

Antecedente similar

Existe otra investigación por un crimen cuyo juicio por jurado se estancó y la Fiscalía pidió repetir el debate. Sin embargo, en ese expediente nunca se consumó el segundo proceso ante un jurado popular.

En noviembre de 2024 se realizó el primer juicio contra Andrés Fachi Alcaraz Sosa (28), acusado de balear y matar a Pablo Cataldo (23) a fines de 2022, un rival en disputa por la venta de drogas en el barrio Virgen de Guadalupe de Luján de Cuyo. Fue un debate marcado por la violencia barrial, donde incluso testigos manifestaron temor a declarar.

El jurado se terminó estancando. Ante este panorama, la Fiscalía de Homicidios solicitó que se repita el proceso integrando un nuevo jurado popular. Pero meses después, el Fachi Alcaraz decidió cambiar de estrategia y pasar por un juicio abreviado, donde admitió haber cometido el crimen de Pablo Cataldo. Su defensa pactó una pena de 18 años de prisión.