Atención: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato en Mendoza

Entre esos 11.015 preseleccionados quedaron todos los mendocinos mayores de 18 años cuyos DNI terminen en las siguientes cifras: 503, 635, 440, 616, 054, 802, 338, 995 y 835. Son personas que viven en las 4 circunscripciones judiciales, es decir que en ese grupo hay habitantes del Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Este y el Sur provincial. Hay que recordar que si una persona desocupada es elegida como jurado popular, la Justicia debe pagarle un importe a definir por cada jornada que deba dedicarle a esa deliberación; en cambio si tuviese trabajo, se le paga la jornada a la empresa en la que ese jurado está empleado.

Cuántos jurados se seleccionan para cada jurado popular

Para cada juicio se seleccionarán 12 jurados titulares y 4 suplentes -con integración igualitaria entre mujeres y varones- que estarán obligados a integrar ese jurado popular. Porque cuando un mendocino quede seleccionado, se le notifica esa selección y eso se convierte en una carga pública que no se puede desobedecer.