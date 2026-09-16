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Son 11.015 los mendocinos sorteados para poder resolver un crimen en un juicio por jurado. 

Jurado popular

Atención: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato en Mendoza

La Suprema Corte sorteó a 11.000 mendocinos que podrán integrar un jurado popular. Para el juicio de un asesinato se seleccionarán 12 titulares y 4 suplentes

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]

Son 11.015 los mendocinos que quedaron en condiciones de integrar un jurado popular y podrían resolver un asesinato, ya que en Mendoza los homicidios son los delitos que llegan a un juicio por jurado. La selección por sorteo la hizo este martes la Suprema Corte de Justicia. Los elegidos están en condiciones de sumarse a los debates en el 2027.

Entre esos 11.015 preseleccionados quedaron todos los mendocinos mayores de 18 años cuyos DNI terminen en las siguientes cifras: 503, 635, 440, 616, 054, 802, 338, 995 y 835. Son personas que viven en las 4 circunscripciones judiciales, es decir que en ese grupo hay habitantes del Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Este y el Sur provincial. Hay que recordar que si una persona desocupada es elegida como jurado popular, la Justicia debe pagarle un importe a definir por cada jornada que deba dedicarle a esa deliberación; en cambio si tuviese trabajo, se le paga la jornada a la empresa en la que ese jurado está empleado.

Cuántos jurados se seleccionan para cada jurado popular

Para cada juicio se seleccionarán 12 jurados titulares y 4 suplentes -con integración igualitaria entre mujeres y varones- que estarán obligados a integrar ese jurado popular. Porque cuando un mendocino quede seleccionado, se le notifica esa selección y eso se convierte en una carga pública que no se puede desobedecer.

Pero tenés que saber que el hecho de que tu DNI termine en esas cifras no significa que necesariamente vas a participar de un juicio por jurado y puedas resolver un crimen. Si un homicidio llega a un juicio por jurado popular, se hará un nuevo sorteo 15 días hábiles antes del inicio del debate. Después se analizan las excusaciones y recusaciones y se conforma el jurado definitivo. Tenés que saber que no hace falta tener conocimientos de Derecho.

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