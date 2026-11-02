Quién es Leandro Abel Martínez, el principal aspirante al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza

En aquella instancia examinadora, Martínez obtuvo una de las notas más sobresalientes con 96 puntos sobre 100 en la resolución práctica de expedientes federales. Al integrarse dicha calificación con los 81,15 puntos asignados a su legajo curricular, el postulante alcanzó un total de 177,15 puntos que lo situó en el primer puesto de la nómina general entre los 52 aspirantes calificados, consolidando una ventaja sustentada en el equilibrio entre preparación técnica y antecedentes funcionales.

Leandro Abel Martínez, abogado constitucionalista que concursa por el Juzgado Federal 1 de Mendoza.

La ponderación métrica revela que el liderazgo de Martínez descansa en un equilibrio funcional entre ambas variables del concurso. Mientras que competidores directos como Andrés Rousset Siri (100 puntos) y Milagros Noli (99 puntos) lograron calificaciones ligeramente más altas en la prueba de oposición, sus antecedentes profesionales resultaron menores.

A la inversa, referentes en la provincia de Mendoza como Fernando Peñaloza y Claudia Ríos lideraron el rubro curricular con 86 y 84,50 puntos respectivamente, pero sus calificaciones en el examen de oposición (78 y 72 puntos) los replegaron a ubicaciones secundarias dentro del orden preliminar. Martínez logró ser el único aspirante de los 52 que superó los 95 puntos en la instancia de oposición y los 80 puntos en antecedentes, blindando una ventaja técnica determinante para la etapa de entrevistas.

La principal fortaleza objetiva de Martínez reside en su total ajenidad respecto a los actores que integraron las redes delictivas o de connivencia descubiertas en la Justicia federal de Mendoza. El tribunal de Bento cayó en el descrédito debido a la interacción promiscua entre el juzgado instructor, abogados penalistas locales que cobraban sobornos millonarios y funcionarios policiales.

Frente a ese cuadro, la designación de un candidato que desarrolló su carrera íntegramente fuera de la provincia permite proyectar una propuesta de saneamiento republicano, desarticulación de favoritismos locales y recuperación de la imparcialidad jurisdiccional, blindando la postulación contra sospechas de complicidad o encubrimiento corporativo.

Historia profesional de Martínez

La historia profesional de Leandro Abel Martínez explica en buena medida la solidez demostrada en las evaluaciones. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Martínez orientó tempranamente su vocación hacia el derecho público, completando la Especialización en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios y profundizando luego su perfeccionamiento en el ámbito internacional, donde obtuvo el título de Magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad de Granada, España.

Su trayectoria académica se consolidó a través del ejercicio continuo de la docencia en la cátedra de Derecho Constitucional de la UBA y en responsabilidades de conducción universitaria, tales como su desempeño como consejero directivo de la Facultad de Derecho y su labor al frente de la Subdirección de la Escuela de Posgrado, espacio desde el cual impulsó programas de formación doctoral y análisis doctrinario junto a referentes de la teoría jurídica.

En la actualidad, su gravitación institucional en el ámbito del pensamiento y las letras jurídicas se extiende a la presidencia de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) y a la dirección académica de Programas de Capacitación Electoral de la UBA.

Paralelamente a su labor formativa y a la publicación de obras de doctrina -entre las que destaca la autoría de investigaciones sobre las garantías del debido proceso y el diseño constitucional-, Martínez forjó una carrera sostenida en los engranajes de la administración de justicia.

Sus primeros pasos en la gestión tribunalicia se desarrollaron en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, experiencia que sirvió de base para su posterior designación por concurso como Secretario de Primera Instancia en el Consejo de la Magistratura porteño.

Desde 2021 cumple funciones en la Comisión de Transferencia del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación a la CABA, un área estratégica abocada a la ingeniería institucional y a la delimitación de competencias entre jurisdicciones. Esta especialización en derecho procesal e institucional se complementa con su participación técnica en procesos eleccionarios del foro, habiendo integrado la Junta Electoral por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal para la fiscalización y desarrollo de los comicios que definieron la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el mandato 2026-2030.

Claves del concurso 501 para el Juzgado Federal 1 de Mendoza

El 20 de este mes se producirá el recambio de los integrantes del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

En fecha a determinar, tras la resolución de las impugnaciones presentadas, será el momento de las entrevistas personales, donde los consejeros se reunirán con Leandro Abel Martínez y los demás aspirantes a suceder a Walter Bento.

En 2027, se espera que el Consejo de la Magistratura entregue al Poder Ejecutivo Nacional una terna de aspirantes para que Javier Milei postule a uno de ellos ante el Senado nacional, que tiene la facultad de votar el pliego y designar al nuevo magistrado federal.

Como ya se dijo en esta nota, el Juzgado Federal 1 de Mendoza tiene doble competencia: asuntos Penales y Electorales, que -tras la suspensión y posterior destitución de Walter Bento- ha sido conferida a jueces federales de Mendoza subrogantes.

Se espera que el nuevo juez penal y electoral sea designado en los primeros meses del año 2027 teniendo en cuenta que en octubre se desarrollarán las elecciones presidenciales.

Leandro Abel Martínez emerge en este raconto como el nombre mejor posicionado para devolver la regularidad constitucional a uno de los sillones judiciales más gravitantes del país.

A continuación la nómina de todos los postulados: