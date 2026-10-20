Un abogado penalista y dos fiscales quedaron en el podio de una etapa clave para ser juez del Juzgado Federal 1 de Mendoza, con competencias Penal y Electoral, vacante por la destitución de Walter Bento.
Se definió una etapa clave para ocupar el Juzgado Federal vacante por la caída de Walter Bento
Así quedó la lista de antecedentes de aspirantes a suceder a Walter Bento en el Juzgado Federal 1, Penal y Electoral. Debe promediarse con las notas del examen
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación incorporó al expediente del concurso 501 un listado de aspirantes confeccionado de acuerdo a la evaluación y calificación de los antecedentes personales.
El penalista Fernando Peñaloza, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y el fiscal federal ad hoc Pablo Garciarena ocupan los primeros lugares de la nómina, que será promediada con las calificaciones del examen del Consejo de la Magistratura que rindieron -con otros aspirantes- el 2 de agosto de 2024, en aulas de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
A futuro, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación quedará en condiciones de armar una terna para que Javier Milei elija a uno y lo postule en el Senado nacional, para convertirlo en juez.
El largo camino para elegir al sucesor de Walter Bento
La confección del listado de aspirantes al sillón del Juzgado Federal 1 destrabó el concurso 501 luego de más de 2 años.
Esta etapa del proceso estuvo frenada por los problemas de salud que derivaron en el fallecimiento del consejero a cargo de esa gestión: Héctor Recalde.
El Consejo designó al consejero César Grau para confeccionar la nómina de acuerdo a los antecedentes de los aspirantes, que fue presentada al Consejo de la Magistratura en las últimas horas.
Fernando Peñaloza, especialista en Derecho Penal, quedó al tope de la lista con 86 puntos.
Le siguió la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, con 84,50 puntos. Su caso es particular ya que, tras una larga carrera en el Poder Judicial de Mendoza, se retiraría para ser candidata a vicegobernadora del peronismo.
El tercer lugar fue para Pablo Garciarena, fiscal federal ad hoc en juicios por crímenes de lesa humanidad, que fue calificado con 81,75 puntos.
La crisis del juzgado vacante por el escándalo Walter Bento
El Juzgado Federal 1 de Mendoza entró en crisis en 2021, cuando el juez Walter Bento fue denunciado por cobrar coimas y por lavado de activos en el ejercicio de la función de magistrado.
El panorama se complejizó en 2023 cuando la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura suspendió a Walter Bento para que sea sometido a juicio político. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza designó a otros magistrados para hacerse cargo del Juzgado Federal 1 y atender los asuntos penales y electorales.
Walter Bento fue destituido en Buenos Aires el 8 de noviembre de 2024 mientras, en Mendoza, el Tribunal Oral Federal lo juzgaba por delitos de corrupción. Ese mismo día fue encarcelado con prisión preventiva y el 6 de febrero último fue condenado a 18 años de cárcel.
Está alojado en la cárcel federal de Campo Cacheuta y por decisión de un juez federal riojano tiene permisos extraordinarios de 3 días por semana para dejar la cárcel y asistir en su casa del barrio Palmares a la esposa, Marta Boiza -también condenada por lavado de activos- y a uno de sus hijos. Ambos padecen problemas de salud.
En pocas palabras
- Juzgado Federal 1: se definió una etapa clave para ocupar el cargo vacante tras la destitución de Walter Bento.
- Aspirantes destacados: un abogado penalista y dos fiscales lideran la lista de antecedentes para suceder a Walter Bento.
- Proceso de selección: la nómina de antecedentes se promediará con las notas del examen para conformar una terna para el Poder Ejecutivo.