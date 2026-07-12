Los bancos ven en el plazo fijo en dólares una oportunidad de captar clientes y de obtener más dólares para insertar en el circuito económico. No es casual esto, miles de argentinos siguen ahorrando en dólares y dejándolos en las entidades o debajo del colchón.
Plazo fijo en dólares: hasta cuánto se puede ganar con 2300 dólares en 30 días
El plazo fijo en dólares se ha convertido en una de las inversiones más populares que ofrecen los bancos para aquellos ahorristas que no quieren correr riesgos
En ese sentido, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones más populares y seguras para los ahorristas debido a su seguridad y previsión, ya que no hay riesgos de perder dinero y desde el principio se dice cuánto es lo que se va a ganar.
Justamente, estas dos condiciones son las que hacen del plazo fijo, una inversión que muchos buscan aprovechar a pesar de que no se caracteriza por un alto rendimiento, sino que todo lo contrario.
Cuánto se puede ganar con 2.300 dólares en un plazo fijo en dólares
Entre todos los bancos, la entidad que ofrece la tasa de interés más alta a la hora de hacer un plazo fijo en dólares a 30 días es el Banco Nación.
Luego de haber llegado a un techo de 2,50% de tasa de interés anual para este lapso de tiempo, el Banco Nación redujo la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,60%.
No obstante, como las demás entidades también redujeron la tasa de interés, el Banco Nación sigue siendo la entidad más conveniente a la hora de realizar un plazo fijo en dólares.
En el caso de que un ahorrista tuviese un capital de 2.300 dólares y los pusiera en un plazo fijo en dólares a 30 días, la ganancia después de ese lapso de tiempo sería de 3,02 dólares.
¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?
La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares es elevada, pero no por ello se sacan demasiada ventaja a la hora de ofrecer una tasa de interés.
En la actualidad, estos son los porcentajes de tasa de interés para plazos fijos en dólares que maneja cada banco:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)