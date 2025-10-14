Para no caer en la pobreza, una familia de Mendoza necesitó ganar $1.064.293,40 en septiembre

Pero la alimentaria es la que más acusa el impacto de la inflación. Es que mientras comparada con la de 2024 ya se encareció 23,1%, de enero a setiembre trepó 17,5%.

personas en situación de Calle pobreza (12).jpeg Para evitar caer en la pobreza, una familia de Mendoza necesita asegurarse ingresos por algo más de $1 millón por mes Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Pobreza e indigencia: cómo se calcula la canasta básica

Según la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas), para medir el costo de la canasta que determina la indigencia en Mendoza se valorizan sus componentes "con los precios recolectados para cada período de medición, en 70 súper e hipermercados, almacenes y negocios tradicionales del Gran Mendoza".

Para eso, personal de la DEIE releva entre 20 y 50 precios por variedad o tipo de producto que compone la Canasta Alimentaria.

Por su parte, de acuerdo con la medición del INDEC, una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes (padre, madre y 2 niños en edad escolar), precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (2,1%). A su vez, ambas quedaron debajo en la medición interanual (31,8%).