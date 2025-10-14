Una familia tipo necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según el INDEC. Sin embargo, en Mendoza, el límite impuesto por la inflación del mes está algo por debajo, con ingresos por $1.064.293,40, mientras que para procurarse la Canasta Básica Alimentaria y gambetear a la indigencia debió asegurarse no menos de $436.200.
Para no caer en la pobreza, una familia de Mendoza necesitó ganar $1.064.293,40 en septiembre
La canasta básica alimentaria, umbral de la indigencia, superó los $436 mil mensuales para una familia tipo. Evolución de la pobreza por la inflación en Mendoza
De esta manera, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la total (CBT), que marca el límite de la pobreza, se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025.
La CBT aumentó un 22% interanual, y en lo que va del año, acumula una suba del 14,9%. De esa forma, la Canasta Básica se incrementó casi $13 mil respecto de agosto, y casi $30 mil en los últimos dos meses.
Pero la alimentaria es la que más acusa el impacto de la inflación. Es que mientras comparada con la de 2024 ya se encareció 23,1%, de enero a setiembre trepó 17,5%.
Pobreza e indigencia: cómo se calcula la canasta básica
Según la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas), para medir el costo de la canasta que determina la indigencia en Mendoza se valorizan sus componentes "con los precios recolectados para cada período de medición, en 70 súper e hipermercados, almacenes y negocios tradicionales del Gran Mendoza".
Para eso, personal de la DEIE releva entre 20 y 50 precios por variedad o tipo de producto que compone la Canasta Alimentaria.
Por su parte, de acuerdo con la medición del INDEC, una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes (padre, madre y 2 niños en edad escolar), precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.
Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (2,1%). A su vez, ambas quedaron debajo en la medición interanual (31,8%).