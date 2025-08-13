Para no caer en la pobreza una familia mendocina necesitó $1.037.379 mensuales de ingresos

pobreza en Mendoza-indigencia 2.jpg El umbral de la indigencia exige unos $427.000 mensuales desde julio para que una familia tipo logre alimentarse Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En los primeros 7 meses del 2025, su evolución fue incluso mayor. Al empezar el año, la CBA apenas superaba los $360.357.

Pero la curva venía de mostrar dos comportamientos distintos en junio. Es que mientras la línea que delimita la pobreza subió, el de la indigencia venía de bajar.

De la pobreza a la indigencia

Respecto de junio, la Canasta Alimentaria fue la que más se encareció. Para evitar la condición de indigencia, que evidencia la dificultad de procurar alimentos según los requisitos nutricionales básicos, en julio una familia tuvo que asegurarse unos $19.000 más que el mes anterior.

En cuanto a la CBT, es decir, todo lo que incluye el costo de vida (transporte, educación, vivienda y salud), la vara de la pobreza subió en unos $13.000.

Se trata, como lo refleja el mismo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el tercer mayor salto intermensual en el año (luego de febrero y marzo). Y justamente de la mano de la inflación, sobre todo en los alimentos básicos.

Fuera de los grupos familiares constituidos, cada mendocino necesitó $138.156,96 para alimentarse y no ser indigente. Y para cubrir la Canasta Total y evitar la pobreza, $335.721,41 mensuales.

Salarios versus pobreza

Al contrastar la evolución de la inflación y los ingresos, algunos analistas observan una recuperación de salarios del sector privado y al mismo tiempo un ajuste en la administración pública.

Aunque sin dejar de notar el atraso de los ingresos frente a la inflación, incluso con una estimación basada en la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

"Aún considerando su rezago, el incremento del salario del sector privado no registrado anticipa una mejora en los indicadores de pobreza. El mayor ajuste de salarios se hace en la administración pública, que desde diciembre de 2023 acumula el 32%", señaló el economista Jontatan Orué, de la Fundación Libertad y Progreso.