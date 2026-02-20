Feng Shui: qué significa que aparezca una lagartija en tu jardín

Qué significa la presencia de una lagartija en el jardín, según el Feng Shu

Según la filosofía asiática de origen taoísta, la lagartija es un emblema de transformación y adaptabilidad. Al poseer la capacidad natural de mudar su piel y desplazarse con gran agilidad, su presencia se interpreta como un anuncio de procesos de renovación que ya están en marcha. Ver una en casa es una señal clara de que la energía vital circula de manera dinámica y no se encuentra estancada, permitiendo que los cambios positivos fluyan sin obstáculos.

lagartija Si no te gusta la presencia de lagartijas en casa, se sugiere ahuyentarla con técnicas naturales.

Asimismo, el Feng Shui vincula a estos animales con la protección y la estabilidad. Suelen habitar espacios luminosos y bien ventilados, lo que refleja un hogar donde existe una sintonía saludable entre lo físico y lo energético. En lugar de representar un peligro, se consideran guardianas de la armonía, recordándonos que el espacio que habitamos es un refugio equilibrado donde la vida y la renovación prosperan naturalmente.