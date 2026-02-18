Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener una maceta con romero

Si tenés una planta de romero, tenés que poner su maceta en este sector de casa
En la milenaria práctica del Feng Shui, esta planta es venerada como un auténtico imán de vibraciones positivas y un purificador ambiental de primer orden. Gracias a su aroma penetrante y la perennidad de sus hojas, simboliza una vitalidad que no se agota, actuando como un catalizador de renovación constante para quienes habitan el hogar.
La principal virtud energética del romero radica en su capacidad para limpiar el entorno. Se le considera una planta de protección que actúa como un filtro: mientras disipa las energías estancadas o negativas, abre camino al bienestar y la prosperidad. Tradicionalmente, se ha utilizado como un amuleto natural contra la mala suerte, pero bajo la óptica del Feng Shui, su función es asegurar que la abundancia fluya sin obstáculos, manteniendo el espíritu de la casa en un estado de frescura y movimiento.
Según el Feng Shui, la ubicación estratégica de la maceta es lo que activa sus propiedades:
- Entrada principal de casa: situar una maceta de romero cerca de la puerta de ingreso es una de las recomendaciones más poderosas. En este punto, la planta funciona como un guardián energético que bloquea las bajas vibraciones externas antes de que entren, permitiendo que solo la buena fortuna cruce el umbral.
- La zona sureste: según el mapa Bagua, el sureste es el área vinculada a la riqueza. Colocar el romero en este sector de la casa ayuda a potenciar la estabilidad económica y a generar nuevas oportunidades financieras, aprovechando la energía de crecimiento que proyecta la planta.
Cómo cuidar una planta de romero en maceta
Para aprovechar las propiedades energéticas del romero, es menester tener el ejemplar bien cuidado. Por este motivo, te sugiero asegurarle las siguientes condiciones y así contar con una planta fuerte, saludable y de aroma exquisito:
- Iluminación: el romero necesita un mínimo de 6 horas de luz solar directa al día. Colocarlo en la ventana donde más pegue el sol.
- Riego: hidratar solo cuando los primeros dos o tres centímetros del sustrato están completamente secos.
- Drenaje: la maceta debe tener agujeros de drenaje grandes, mientras que el sustrato tiene que ser ligero.
- Aire: no debemos poner la maceta en rincones cerrados donde no reciba aire.
- Poda: la cosecha regular actúa como una poda que estimula el crecimiento de nuevos brotes y evita que la planta se vuelva leñosa.
De esta forma, conseguirás un ejemplar que será un talismán para la suerte, la fortuna, la riqueza y el dinero, entre otras buenas vibras.