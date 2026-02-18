Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener una maceta con romero

Si tenés una planta de romero, tenés que poner su maceta en este sector de casa

En la milenaria práctica del Feng Shui, esta planta es venerada como un auténtico imán de vibraciones positivas y un purificador ambiental de primer orden. Gracias a su aroma penetrante y la perennidad de sus hojas, simboliza una vitalidad que no se agota, actuando como un catalizador de renovación constante para quienes habitan el hogar.

romero maceta Descubrí dónde poner una maceta con romero.

La principal virtud energética del romero radica en su capacidad para limpiar el entorno. Se le considera una planta de protección que actúa como un filtro: mientras disipa las energías estancadas o negativas, abre camino al bienestar y la prosperidad. Tradicionalmente, se ha utilizado como un amuleto natural contra la mala suerte, pero bajo la óptica del Feng Shui, su función es asegurar que la abundancia fluya sin obstáculos, manteniendo el espíritu de la casa en un estado de frescura y movimiento.