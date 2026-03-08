Por la tormenta de este domingo se canceló la Vendimia Solidaria

La Vendimia Solidaria prevista para este domingo al mediodía en la estancia San Isidro se canceló por las fuertes tormentas que en este momento se precipitan en el Gran Mendoza y en el Pedemonte.
El tradicional almuerzo en la estancia San Isidro estaba previsto para este domingo al mediodía
Qué es Vendimia Solidaria
Vendimia Solidaria es el programa de Fundación Grupo América que, dirigido por Barbarita Vila, tiene como misión contribuir activamente al desarrollo social de la provincia.
Surgió en 2004, "un momento muy especial de la Argentina, estábamos saliendo de una grave situación social y en un almuerzo en mi casa los comensales empezaron a donar voluntariamente de manera espontánea", rememoró Daniel Vila y confesó: "Iniciamos una aventura para ayudar sin saber la magnitud de lo que venía ni cuánto va a durar".
A través de iniciativas enfocadas en resolver las necesidades de diversas comunidades e instituciones locales, este programa solidario concentra su gestión en cuatro ejes: salud, deporte, educación y ambiente.
Así se han entregado becas educativas, se han construido centros sanitarios, playones deportivos, comedores comunitarios y hasta viviendas, que forman parte del historial de acciones que ejecutó la Vendimia Solidaria a través de la Fundación Grupo América.
En la actualidad es la propuesta benéfica que más recauda en el interior del país. Los fondos se destinan a numerosas acciones y a grandes obras anuales de infraestructura que generan un efectivo impacto social y un gran alcance en la zona geográfica en la que se emplace.
Estas obras, seleccionadas cuidadosamente por el equipo de la Fundación Grupo América, se articulan en forma conjunta con entes públicos para que resulten en una mejora notable en la calidad de vida de la población alcanzada.
