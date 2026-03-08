Por la tormenta de este domingo se canceló la Vendimia Solidaria

A través de iniciativas enfocadas en resolver las necesidades de diversas comunidades e instituciones locales, este programa solidario concentra su gestión en cuatro ejes: salud, deporte, educación y ambiente.

Equipo Vendimia Solidaria- entrega vivienda en Junín

Así se han entregado becas educativas, se han construido centros sanitarios, playones deportivos, comedores comunitarios y hasta viviendas, que forman parte del historial de acciones que ejecutó la Vendimia Solidaria a través de la Fundación Grupo América.

En la actualidad es la propuesta benéfica que más recauda en el interior del país. Los fondos se destinan a numerosas acciones y a grandes obras anuales de infraestructura que generan un efectivo impacto social y un gran alcance en la zona geográfica en la que se emplace.

Estas obras, seleccionadas cuidadosamente por el equipo de la Fundación Grupo América, se articulan en forma conjunta con entes públicos para que resulten en una mejora notable en la calidad de vida de la población alcanzada.

Noticia en desarrollo...