Daniel Vila le reclamó al Gobierno nacional una mayor sensibilidad social y criticó el asado con legisladores

Aspectos positivos y negativos de la era Milei

"Creo que este gobierno ha hecho algunas cosas bien y otras las está haciendo muy mal, mientras que hay otras en las que le falta definición. Entre las que está haciendo mal y me preocupan está la falta de sensibilidad social: sacarles $3.000 a los jubilados y luego hacer un asado no es el mensaje que un presidente debería bajar", aseveró Vila.

Y amplió: "No me gusta tampoco el conflicto permanente, con el jefe de Estado peleándose con otros presidentes, con periodistas, con artistas (...). Mientras, en la economía hay algunos aciertos (...). Y qué más quiero yo, como cualquier habitante de Argentina, que salir del pozo donde nos encontramos".

Los periodistas Andrés Gabrielli y Ricardo Montacuto le preguntaron a Vila cómo analiza el clima de negocios actual; si nota un ámbito favorable a las inversiones.

"Hoy yo esperaría para invertir, porque para hacer un emprendimiento tenés que tener ciertos márgenes de seguridad, no solamente jurídica, sino también en cuanto al rumbo económico del país, y eso me parece todavía no tan claro. Y ya vamos a llevar un año de gobierno, ¿no?", concluyó el empresario, quien se apresta a celebrar los 67 años de Radio Nihuil, una historia de la que él ha sido pieza fundamental.