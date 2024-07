Daniel Vila en el Gargantini: "Darle seguridad al espectador y más en el fútbol, es fundamental"

Respecto al nuevo sistema de ingreso, destacó: "Es una medida que hacía falta, porque creo que darle seguridad al espectador de un espectáculo deportivo, más en el fútbol, es fundamental. Y esta decisión que tomó el gobierno, por supuesto que la apoyamos, creo que es una medida acertada y que va a colaborar, como te digo, a la seguridad, al control y que haya fútbol en paz".

vila 1.jpg Daniel Vila habló con Ovación en la previa de Independiente Rivadavia vs. Independente de Avellaneda.

"Hay tontos que se meten a la cancha y arruinan un espectáculo que podría haber salido caro. Gracias a Dios, nos hemos defendido frente a AFA y aparentemente no va a haber sanciones, pero podría haberlas y los dirigentes ya no tenemos más recursos. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Instalar el sistema de seguridad, contratar la cantidad de policías que el gobierno indica, contratar seguridad privada. Ya no nos queda más por hacer", expresó el máximo dirigente azul.