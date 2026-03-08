03 - 05 - 11 - 17 - 19 - 25

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 8 de marzo

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $340.136.862,17

TRADICIONAL 2º premio, 3 ganadores $1.891.620,90

TRADICIONAL 3º premio, 189 ganadores $9.908,49

TRADICIONAL 4º premio, 3.701 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 24 ganadores $1.181.892,10

brinco sorteo.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21