La planta de interior que es apta para mascotas y decora cualquier ambiente del hogar

Tener una casa llena de plantas, y al mismo tiempo, convivir con perros y gatos puede resultar un desafío. Muchas mascotas se la pasan jugando o rompiendo las plantas, y si son especies tóxicas, puede llegar a afectar la salud de los peludos. Por eso, es importante elegir alternativas seguras para los animales.
La planta conocida como Lágrimas de bebé (Soleirolia soleirolii) aporta un toque especial a cualquier jardín o ambiente interior. Puede ser cultivada en macetas colgantes, alrededor de otras plantas, en rocallas o incluso junto al césped.
Es una especie totalmente segura, ya que no es tóxica para perros y gatos. Tiene tamaño pequeño, y un hábito de crecimiento rastrero así que se va extendiendo por la superficie, haciendo recordar a colchones de musgo y aportando una sensación de frescura.
¿Quieres mantener perfecto el estado de la planta?
La Soleirolia requiere lugares sombríos, ya que el sol directo puede quemar con facilidad sus pequeñas hojas frágiles. En un lugar sombrío y húmedo, verás como poco a poco, empieza a colonizar su entorno, creando una alfombra verde esponjosa.
También es apta para ser cultivada en una maceta en el interior del hogar. En estos casos, la planta se debe posicionar cerca de una ventana en un sitio luminoso.
El sustrato de la Lágrimas de bebé debe estar siempre húmedo. Riega colocando la maceta sobre un plato con agua para que la absorba por capilaridad, evitando mojar sus delicadas hojas.
Puedes usar sustrato rico para plantas de interior con un poco de perlita o arena para favorecer la retención de humedad. En primavera y verano aplica fertilizante orgánico para plantas, al menos una vez al mes, para favorecer el crecimiento y la salud.
Por último, si cultivas la planta en el sustrato del jardín, es importante tener en cuenta que no hay que pisarla porque no es resistente como el césped, la Soleirolia se puede dañar.