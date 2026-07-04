La planta de interior que es apta para mascotas y decora cualquier ambiente del hogar

Esta planta es conocida como lágrimas de ángel, alfombra corsa, colchón de novia y paz en el hogar. Imagen: Pixabay.

¿Quieres mantener perfecto el estado de la planta?

La Soleirolia requiere lugares sombríos, ya que el sol directo puede quemar con facilidad sus pequeñas hojas frágiles. En un lugar sombrío y húmedo, verás como poco a poco, empieza a colonizar su entorno, creando una alfombra verde esponjosa.

También es apta para ser cultivada en una maceta en el interior del hogar. En estos casos, la planta se debe posicionar cerca de una ventana en un sitio luminoso.

El sustrato de la Lágrimas de bebé debe estar siempre húmedo. Riega colocando la maceta sobre un plato con agua para que la absorba por capilaridad, evitando mojar sus delicadas hojas.

Si se cultiva en el sustrato puede formar una alfombra. Imagen: Pixabay.

Puedes usar sustrato rico para plantas de interior con un poco de perlita o arena para favorecer la retención de humedad. En primavera y verano aplica fertilizante orgánico para plantas, al menos una vez al mes, para favorecer el crecimiento y la salud.

Por último, si cultivas la planta en el sustrato del jardín, es importante tener en cuenta que no hay que pisarla porque no es resistente como el césped, la Soleirolia se puede dañar.