Por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza y Boca sigue sin sumar refuerzos antes del Torneo Apertura

En principio, la negociación parecía encaminada para que Hinestroza desembarque en Boca y disputar la temporada 2026 con el cuadro azul y oro. Incluso, el director técnico Claudio Úbeda esperaba contar con él para la pretemporada, pero tras varios idas y vueltas, la llegada del futbolista quedó definitivamente descartada

En tanto, la irrupción de Vasco da Gama en las conversaciones entre Atlético Nacional y Boca puso en duda el fichaje del colombiano por el elenco de La Ribera e incluso desde la dirigencia xeneize dan por caídas las negociaciones.

Qué pasó con el pase de Hinestroza a Boca

La transferencia de Marino Hinestroza a Boca fue confirmada a comienzos de enero después de haber llegado a un acuerdo entre Marcelo Delgado y la dirigencia de Nacional de Medellín.

Sin embargo, la dirigencia xeneize encabezada por Juan Román Riquelme no hizo efectiva la oferta y a pocos días del inicio del Torneo Apertura Boca no solo no tiene refuerzos sino que además con las lesiones tampoco tiene muchas variantes en la delantera.