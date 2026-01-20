Por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza y Boca sigue sin sumar refuerzos antes del Torneo Apertura

El anunciado pase de Marino Hinestroza a Boca quedó descartado dado que Vasco da Gama se metió en las negociaciones y la oferta se acercó más al monto que pretende Atlético Nacional por el delantero colombiano.
Según confirman tanto en Brasil como Colombia, el elenco de Rio de Janeiro elevó una propuesta en torno a los 6 millones de dólares por el pase del extremo de 23 años.
La misma sería superadora a la que presentó el conjunto xeneize -5 millones por la totalidad de los derechos económicos más un 20% de plusvalía- y el futbolista está a un paso de ser transferido al conjunto carioca.
En principio, la negociación parecía encaminada para que Hinestroza desembarque en Boca y disputar la temporada 2026 con el cuadro azul y oro. Incluso, el director técnico Claudio Úbeda esperaba contar con él para la pretemporada, pero tras varios idas y vueltas, la llegada del futbolista quedó definitivamente descartada
En tanto, la irrupción de Vasco da Gama en las conversaciones entre Atlético Nacional y Boca puso en duda el fichaje del colombiano por el elenco de La Ribera e incluso desde la dirigencia xeneize dan por caídas las negociaciones.
La transferencia de Marino Hinestroza a Boca fue confirmada a comienzos de enero después de haber llegado a un acuerdo entre Marcelo Delgado y la dirigencia de Nacional de Medellín.
Sin embargo, la dirigencia xeneize encabezada por Juan Román Riquelme no hizo efectiva la oferta y a pocos días del inicio del Torneo Apertura Boca no solo no tiene refuerzos sino que además con las lesiones tampoco tiene muchas variantes en la delantera.