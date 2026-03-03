Ampliaban un hotel en Barcelona y llegaron a un descubrimiento que reescribe la historia

El equipo responsable de la excavación logró ampliar el área de estudio desde los seis metros cuadrados iniciales hasta alcanzar los ochenta. En esta superficie aparecieron también infraestructuras hidráulicas complejas, compuestas por pozos de gran profundidad y sistemas de conexión mediante sifones. La presencia de mármoles importados de diversos puntos de la cuenca mediterránea ratifica que el lugar albergó edificios de carácter monumental y gran importancia política para la antigua España.

Un espacio integrado en la Barcelona moderna

Las ruinas cambian la historia de la ciudad como era conocida hasta ahora.

La propiedad del inmueble decidió integrar los restos históricos dentro de las instalaciones del hotel. Mediante una estructura de cristal, los visitantes podrán observar el pavimento original mientras utilizan las zonas comunes del establecimiento. El proyecto de museización permite recorrer cronológicamente la evolución de este sector de Barcelona, desde su fundación romana hasta las transformaciones sufridas durante la etapa medieval y los siglos posteriores.

Entre las piezas recuperadas destaca un pedestal con inscripciones dedicado a un antiguo esclavo que logró un alto estatus social en la ciudad. Los trabajos de restauración aseguran la conservación de este patrimonio único que ahora queda expuesto al público. Este descubrimiento no solo aporta datos técnicos sobre la arquitectura del Imperio Romano, sino que redefine la identidad histórica de la zona más antigua de la ciudad. El Ayuntamiento y la Generalitat ya iniciaron los trámites para actualizar la información en el Museo de Historia local.