Planta de Ficus: por qué recomiendan regarla con leche y cuáles son los beneficios

La planta de Ficus es una de las más populares respecto a la decoración de interiores. ¿Por qué recomiendan regarla con leche?

Luciano Carluccio
La planta de Ficus puede ser regada con algo más que agua para obtener beneficios. 

El Ficus se ha consolidado como la planta reina de la decoración de interiores. Ya sea en su variedad benjamina o el popular lyrata, su capacidad para transformar un rincón vacío en un oasis verde es indiscutible. Sin embargo, muchos aficionados a la botánica casera se sorprenden al recibir un consejo inusual.

Se trata de regar la planta con leche, siendo este un truco casero y de jardinería más efectivo de lo que en verdad parece. Todo, gracias a los nutrientes de esta bebida.

plantas cuidado ficus.jpg
La planta de Ficus es una de las más populares.

Por qué recomiendan regar la planta de Ficus con leche

La leche de vaca contiene nutrientes esenciales como calcio, potasio y magnesio. El calcio, en particular, es vital para el ficus, ya que fortalece el sistema celular de sus raíces y tallos, permitiendo que la estructura soporte mejor el peso de su follaje denso.

No obstante, el secreto no está en sustituir el riego tradicional, sino en usar la leche como un suplemento nutricional. Cuando se aplica diluida, los aminoácidos y las enzimas presentes en el líquido fomentan la aparición de bacterias beneficiosas en el sustrato de la planta.

Además del aporte mineral, el uso de la leche ofrece ventajas visibles en cuestión de días. Se ha comprobado que las proteínas de la leche crean una barrera protectora contra hongos comunes como el oidio.

leche.jpg
Las proteínas de la leche son efectivas para regar a tus plantas.

El ficus tiende a acumular polvo en sus hojas, lo que dificulta la fotosíntesis. Limpiarlas con una solución de agua y leche no solo elimina la suciedad, sino que deja un acabado brillante y saludable, sin dañar la planta.

Aunque parezca contradictorio, una aplicación controlada de leche ayuda a disuadir a ciertos insectos que no toleran la descomposición de las enzimas lácteas.

Cómo aplicar la técnica de manera correcta

Para que el riego sea efectivo y no genere malos olores, la clave es la proporción. Nunca viertas leche pura directamente. La mezcla ideal consiste en un 10% de leche (preferiblemente descremada) y un 90% de agua.

Esta solución debe aplicarse una vez al mes, ya sea mediante un paño para limpiar las hojas o directamente sobre la tierra. Con este sencillo truco, verás cómo tu ficus se mantiene radiante.

