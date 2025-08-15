La palabra que muchos escriben junto pero va separada, según la RAE

Es decir, cuando decimos:

“Habla en serio”

“¿Lo dices en serio?”

Estamos utilizando una locución adverbial formada por la preposición “en” y el sustantivo “serio”, que debe ir separado. Por otro lado, “enserio” como palabra única no existe en el diccionario de la RAE y es considerado un error ortográfico.

RAE palabra

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de velar por el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, tiene como misión principal mantener la unidad lingüística entre los países de habla hispana. Forma parte, además, de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), junto con las academias de América y otras regiones hispanohablantes.

La RAE publica normas, gramáticas y diccionarios que ayudan a millones de personas a escribir y hablar correctamente. Sus recomendaciones reflejan tanto la tradición como la evolución del idioma, y sirven de guía en ámbitos educativos, profesionales y cotidianos.