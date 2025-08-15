La palabra que muchos escriben junto pero va separada, según la RAE

Aunque el español tiene reglas bastante claras, hay palabras y expresiones que siguen generando confusión, especialmente cuando parecen estar formadas por varias partes o suenan similares. Uno de los errores más frecuentes es escribir como una sola palabra lo que en realidad debe ir separado.

Conocer estos detalles no solo mejora la ortografía y la escritura, sino que también evita malos entendidos en contextos formales e informales. Te contamos cuál es la forma correcta de escribir esta expresión y por qué la Real Academia Española (RAE) aclara que debe ir separada.

La expresión que muchos escriben junta, pero va separada, según la RAE

La confusión suele darse con la expresión “en serio”. Muchas personas tienden a escribirla como una sola palabra, “enserio”, lo cual es incorrecto. La RAE señala que lo correcto es escribirla separada cuando se usa para expresar que algo es tomado con seriedad o gravedad.

Es decir, cuando decimos:

  • “Habla en serio”
  • “¿Lo dices en serio?”

Estamos utilizando una locución adverbial formada por la preposición “en” y el sustantivo “serio”, que debe ir separado. Por otro lado, “enserio” como palabra única no existe en el diccionario de la RAE y es considerado un error ortográfico.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de velar por el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, tiene como misión principal mantener la unidad lingüística entre los países de habla hispana. Forma parte, además, de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), junto con las academias de América y otras regiones hispanohablantes.

La RAE publica normas, gramáticas y diccionarios que ayudan a millones de personas a escribir y hablar correctamente. Sus recomendaciones reflejan tanto la tradición como la evolución del idioma, y sirven de guía en ámbitos educativos, profesionales y cotidianos.

