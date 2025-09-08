Venezuela e Irán refuerzan alianza frente a las amenazas de Estados Unidos en el Caribe

Irán condena el uso de la fuerza de Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Irán también emitió un comunicado en el que rechazó “las acciones unilaterales e intimidatorias” de Washington. Araqchí advirtió que amenazar a naciones en desarrollo con el uso de la fuerza viola la Carta de la ONU y representa “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

El ministro iraní pidió a la comunidad internacional actuar para frenar la propagación de la inseguridad y reafirmó el respaldo de su país a Venezuela frente a la “intimidación estadounidense”.

Caracas eleva la tensión y refuerza presencia militar

Hace una semana, Venezuela ya había reafirmado su “lucha conjunta” con Irán durante un encuentro con el embajador iraní en Caracas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció en la cumbre de los BRICS las amenazas de Estados Unidos contra Caracas y los ataques que su propio país sufrió recientemente.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un “refuerzo especial” en cinco regiones estratégicas del Caribe y el Atlántico. Caracas sostiene que enfrenta “la mayor amenaza en un siglo” y movilizó buques y milicianos para responder al despliegue estadounidense.