Tensión en el Caribe

Venezuela e Irán refuerzan alianza frente a las amenazas de Estados Unidos en el Caribe

Venezuela e Irán se unen contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Caracas denuncia la mayor amenaza en un siglo

Las banderas de Venezuela e Irán frente al palacio presidencial de Miraflores

Las banderas de Venezuela e Irán frente al palacio presidencial de Miraflores, en Caracas (Archivo). Crédito: EFE/Rayner Peña.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, y su homólogo de Irán, Abás Araqchí, discutieron la alianza entre sus países frente a lo que consideran “amenazas” de Estados Unidos. La conversación se produjo tras el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas cercanas a Caracas, según informó la televisora estatal VTV.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

Gil agradeció a Irán por “defender los principios de la Carta de la ONU” y destacó la importancia de respetar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. También aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo venezolano están dispuestos a defender “su independencia, soberanía y derecho a la autodeterminación”.

El canciller pidió apoyo internacional, especialmente de países del grupo BRICS y de América Latina, para condenar las acciones de Estados Unidos.

Irán condena el uso de la fuerza de Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Irán también emitió un comunicado en el que rechazó “las acciones unilaterales e intimidatorias” de Washington. Araqchí advirtió que amenazar a naciones en desarrollo con el uso de la fuerza viola la Carta de la ONU y representa “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

El ministro iraní pidió a la comunidad internacional actuar para frenar la propagación de la inseguridad y reafirmó el respaldo de su país a Venezuela frente a la “intimidación estadounidense”.

Caracas eleva la tensión y refuerza presencia militar

Hace una semana, Venezuela ya había reafirmado su “lucha conjunta” con Irán durante un encuentro con el embajador iraní en Caracas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció en la cumbre de los BRICS las amenazas de Estados Unidos contra Caracas y los ataques que su propio país sufrió recientemente.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un “refuerzo especial” en cinco regiones estratégicas del Caribe y el Atlántico. Caracas sostiene que enfrenta “la mayor amenaza en un siglo” y movilizó buques y milicianos para responder al despliegue estadounidense.

