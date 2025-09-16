JC Lorenzo Ford presentó la Ford Experience - Ranger & Maverick Edition en Mendoza

Más allá de un test drive convencional, la iniciativa ofreció una experiencia integral que combinó conducción, naturaleza, gastronomía y entretenimiento. Los participantes pudieron realizar pruebas de manejo exclusivas en circuitos especialmente diseñados para resaltar el desempeño de dos modelos emblemáticos de Ford: la Maverick, caracterizada por su espíritu joven, versátil y urbano; y la Ranger, reconocida por su robustez, potencia y sofisticación, líder indiscutible en su segmento.

Asimismo, Da Cortá destacó que estos vehículos están dirigidos a todo tipo de público. “Puede ser tanto público particular, empresario, toda persona amante de las pick-ups que disfrute de una camioneta y de su poder, ya sea que la necesite para trabajar o para la vida cotidiana”, señaló. Además, agregó: “Estas camionetas brindan todas esas prestaciones y hay distintos modelos según la necesidad de cada cliente; son súper versátiles y pueden usarse para hacer circuitos off-road, así como para un uso urbano o de carga. Hay muchos usos diferentes que se les puede dar, y son líderes en tecnología, con mucho equipamiento y tecnología, lo que hace que tengan una amplia gama de clientes. Las expectativas con estos modelos son altas porque ya lo vienen demostrando”.

JC LORENZO 2 Los asistentes pudieron descubrir y experimentar el máximo potencial de las pick-ups de la marca.

Es importante destacar que los recorridos permitieron evaluar de manera directa las capacidades off-road, los sistemas de seguridad y las innovaciones tecnológicas que distinguen a ambos vehículos, en un entorno controlado y asistido por especialistas. Asimismo, el evento propició un espacio de encuentro y disfrute, con áreas destinadas a la relajación y la interacción social.

La jornada incluyó un almuerzo con una selección de gastronomía mendocina y presentaciones en vivo, todo en un marco natural compuesto por las montañas y el paisaje característico de Mendoza. Esta propuesta reflejó el estilo de vida asociado a la marca Ford y consolidó el compromiso de JC Lorenzo Ford de generar experiencias

significativas para sus clientes y la comunidad, trascendiendo la mera adquisición de un vehículo para fomentar la conexión, la confianza y la pasión por la aventura.

La Ford Experience – Ranger & Maverick Edition constituyó una oportunidad para reafirmar los valores del universo Ford: liderazgo, innovación y un espíritu de libertad que se manifiesta en cada recorrido.

“Tanto Maverick como Ranger tienen una cuota de mercado muy alta a nivel nacional y principalmente en la provincia de Mendoza, por lo que las expectativas siguen siendo altas. Principalmente, esta acción se diferencia de otras porque en estas oportunidades se vive realmente una experiencia: los clientes pueden probar, manejar las camionetas, conocer su versatilidad y desempeño en un circuito off-road, donde va un piloto al lado de nuestros invitados, que también enseña a transitar estos circuitos, para quienes no tengan experiencia. Ya hace un par de años que venimos haciendo esto con Ranger específicamente, y ahora se sumó la Maverick. La verdad es que fue una experiencia superadora”, remarcó Da Cortá.

Vehículos participantes

Ranger LTD +

· Motor 3.0L V6 Turbo diesel con 250 CV 600 Nm de torque

· Pantalla multitáctil de 12"

· Panel de instrumentos de 12,4" LED

Ranger XLT 4x4

· Motor 2.0L Bi-Turbo diesel con 210 CV 500 Nm de torque

· Sensores de estacionamiento traseros y delanteros

Ranger XLS V6

· Motor 3.0L V6 Turbo diesel con 250 CV 600 Nm de torque

· Freno a disco en las 4 ruedas

· Sistema de gestión de terrenos

Ranger XL

· Motor 2.0L Turbo diesel con 170 CV 405 Nm de torque

· 7 Airbags

· Pantalla multitáctil de 10"

Maverick Tremor

· Llantas de 17”, cubiertas All-Terrain

· Sistema de suspensión especial off-road Tremor

· Levas al volante

Maverick Lariat

· Techo solar

· Llantas de 19” de aleación de aluminio

· Sistema de sonido Premium

JC Lorenzo Ford

JC Lorenzo Ford integra el Grupo Lorenzo, una red de concesionarios con más de 25 años de trayectoria en la región de Cuyo. La marca se destaca por su compromiso con la excelencia, la innovación y la calidad en la atención al cliente, posicionándose como un referente en el segmento automotor de alta gama. Su oferta combina tecnología avanzada, estándares de seguridad rigurosos y diseño vanguardista, consolidando la confianza y satisfacción de sus usuarios.