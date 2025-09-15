El oro se dispara en medio de la incertidumbre económica

Cada lingote que ofrece Leiva Joyas cuenta con certificado de autenticidad y pureza 999, emitido y garantizado por la marca. Los compradores pueden optar por recibir el lingote en su domicilio o por guardarlo en el servicio gratuito de custodia que la joyería brinda. Mediante una plataforma digital, los clientes pueden consultar su inventario de manera segura y sin plazos forzosos.

Captura oro El oro sigue consolidándose como la inversión más segura para quienes buscan proteger sus ahorros.

En tiempos donde la volatilidad y las regulaciones económicas complican otras opciones, el oro emerge como una alternativa clara y sin problemas. No depende de tasas bancarias y no está atado a políticas fiscales. Es, en esencia, un activo global, duradero y confiable.

Para quienes viven en Mendoza, Leiva Joyas ofrece la posibilidad de acercarse directamente al Mendoza Shopping y despejar todas las dudas que se tengan al respecto. Además, toda la línea de productos está disponible en el shop online, con envíos a todo el país.

Con el oro marcando récords históricos y una demanda que no deja de crecer, invertir en metales preciosos nunca fue tan fácil y seguro.