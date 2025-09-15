Inicio empresas oro
El oro se dispara en medio de la incertidumbre económica

El oro alcanzó los USD$3650 por onza, sigue consolidándose como la inversión más segura para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inestabilidad económica

El oro sigue consolidándose como la inversión más segura para quienes buscan proteger sus ahorros.

Lejos de ser exclusivo de grandes capitales, invertir en oro hoy está al alcance de todos. Las opciones para recurrir a este activo son diversas, por eso nos contactamos con una de las joyerías más importantes del país, para conocer sus beneficios en esta época de alza.

Leiva Joyas, con sede en el primer piso del Mendoza Shopping, ofrece una línea completa de lingotes de 24 kilates, disponibles en presentaciones de 1 hasta 50 gramos. La propuesta apunta a distintos niveles de inversión, desde quienes dan sus primeros pasos hasta los que buscan diversificar su patrimonio con respaldo tangible.

El atractivo del oro va más allá de su brillo. A diferencia de acciones o criptomonedas, el oro mantiene su valor en cualquier escenario económico. Su uso extendido en tecnología, medicina y joyería asegura que siempre exista demanda. Además, al ser un activo físico y universalmente aceptado, no depende de intermediarios ni de decisiones financieras externas.

Cada lingote que ofrece Leiva Joyas cuenta con certificado de autenticidad y pureza 999, emitido y garantizado por la marca. Los compradores pueden optar por recibir el lingote en su domicilio o por guardarlo en el servicio gratuito de custodia que la joyería brinda. Mediante una plataforma digital, los clientes pueden consultar su inventario de manera segura y sin plazos forzosos.

En tiempos donde la volatilidad y las regulaciones económicas complican otras opciones, el oro emerge como una alternativa clara y sin problemas. No depende de tasas bancarias y no está atado a políticas fiscales. Es, en esencia, un activo global, duradero y confiable.

Para quienes viven en Mendoza, Leiva Joyas ofrece la posibilidad de acercarse directamente al Mendoza Shopping y despejar todas las dudas que se tengan al respecto. Además, toda la línea de productos está disponible en el shop online, con envíos a todo el país.

Con el oro marcando récords históricos y una demanda que no deja de crecer, invertir en metales preciosos nunca fue tan fácil y seguro.

