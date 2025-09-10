JC Lorenzo Ford presenta la Ford Experience – Ranger & Maverick Edition en Mendoza

Habrá un almuerzo con los mejores sabores de la cocina mendocina, shows en vivo y un entorno incomparable: las montañas y la naturaleza mendocina como marco de una experiencia que refleja el estilo de vida Ford. Con esta iniciativa, JC Lorenzo Ford reafirma su compromiso de crear momentos memorables para sus clientes y la comunidad, acercando propuestas que trascienden la compra de un vehículo y se transforman en instancias de conexión, confianza y pasión por la aventura.

La Ford Experience será, sin dudas, una oportunidad para redescubrir lo que significa ser parte del universo Ford: liderazgo, innovación y espíritu de libertad en cada camino.

Sobre JC Lorenzo Ford: JC Lorenzo Ford forma parte del Grupo Lorenzo, red de concesionarios con más de 25 años de trayectoria en la región de Cuyo. La marca se distingue por su fuerte compromiso con la excelencia, la innovación y la experiencia del cliente, consolidándose como un referente del mercado automotriz de alta gama en la región. Con una propuesta que combina tecnología, seguridad y diseño de vanguardia, JC Lorenzo Ford es sinónimo de confianza y calidad.

Contactos: