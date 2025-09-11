La carrera de mujeres "McDonald's Run" fue declarada de interés municipal en Mendoza y aún podes anotarte

La carrera, que cuenta con esta importante distinción, tendrá su largada a las 9 horas en el Parque Cívico Este, para que todas las participantes puedan disfrutar de un circuito al aire libre por las principales calles de la ciudad. Aún quedan cupos para anotarse.

Una invitación exclusiva para mujeres en dos grandes ciudades

Además de la carrera en Mendoza, Buenos Aires también tendrá su edición. El evento en CABA se llevará a cabo el 5 de Octubre a las 8:00 hs en San Isidro, para que más mujeres se sumen a este desafío deportivo. Las inscripciones están abiertas acá.

Distancias y desafíos de la carrera

En esta edición 2025, tanto en Mendoza como en Buenos Aires, la carrera tendrá 2 recorridos con distancias de 5K y 10K. Esta prueba está pensada para mujeres de todas las edades, que buscan superarse, compartir metas y disfrutar de un estilo de vida activo y saludable.

Motivación y el kit perfecto

Las corredoras recibirán un kit completo que incluye remera, mochila marinera, set de vinchas, una toalla comprimida y un llavero; además del número de participante y el chip de cronometraje. Al finalizar, todas las participantes recibirán una medalla, y el evento contará con servicio médico e hidratación para garantizar la seguridad y comodidad de las corredoras.

Kit

En Mendoza, antes del inicio de la carrera, Juli Puente y Belén Casetta guiarán una rutina de entrada en calor para preparar a las participantes. Con su estilo motivador y con el foco puesto en el bienestar, ayudarán a que las corredoras conecten con su energía y se sientan listas para afrontar el desafío.

Un circuito imperdible por la Ciudad de Mendoza

Ambos recorridos de la carrera en Mendoza atravesarán los principales puntos de la ciudad, comenzando en el Parque Cívico Este, Virgen del Carmen de Cuyo y Av. España, Ciudad de Mendoza. Será una oportunidad para disfrutar un recorrido urbano que pasará por los puntos más emblemáticos de la ciudad.

McDonald's apoya el espíritu deportivo promoviendo los valores que generan distintas disciplinas, como el running: el trabajo en equipo, la autosuperación, el esfuerzo, entre muchos otros. Un desafío para salir a disfrutar de un circuito en plena ciudad de Mendoza, compartiendo metas con amigas, compañeras de ruta y familia.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 31/03/2025). La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com