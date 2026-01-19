Un influencer argentino viajaba en el tren que descarriló en España y mostró el horror desde adentro

Sin perder la calma, el influencer señaló que quienes estaban bien o podían caminar habían sido movidos a zonas más seguras, pero que el escenario era surrealista y difícil de procesar: “Todavía no caigo, no puedo creer lo que pasó”, expresó en otra de sus publicaciones, mientras se veía cómo los equipos de emergencia guiaban a los pasajeros hacia vehículos de evacuación.

Merakio contó detalladamente cómo fue el rescate de las personas heridas

Voces desde la oscuridad del vagón

En varios de sus videos, Merakio captó el trabajo de rescate desde dentro del tren, con rescatistas subiendo por escaleras para entrar por las ventanas y sacar a quienes quedaron atrapados. “Estamos yendo al lugar seguro todas las personas que están bien y pueden caminar”, se lo escucha decir mientras se filma caminando junto a otros pasajeros.

Otro de los momentos que compartió fue cuando describió el estado emocional de los pasajeros tras el choque: miedo, incredulidad y la necesidad de mantenerse unidos ante lo inesperado. “Por un momento pensamos que nos moríamos”, resumió, reflejando el impacto emocional que dejó la tragedia en quienes lograron sobrevivir.

Agradecimiento y solidaridad en medio de la tragedia

Merakio también destaco en sus redes la solidaridad de los habitantes de Adamuz, quienes se acercaron al lugar tras el accidente para brindar apoyo con comida caliente, mantas y asistencia médica o psicológica a los pasajeros que aguardaban ser trasladados. “Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz”, dijo, resaltando la importancia del apoyo comunitario en momentos críticos.

El creador de contenido, que reside en España desde hace casi cinco años y tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok, se convirtió en una de las voces que permitió reconstruir el horror y la confusión dentro de los trenes a través de imágenes y testimonios crudos, captados en tiempo real.

Un testimonio que trasciende redes

La proliferación de estos videos significó un registro directo y sin filtros de lo ocurrido, complementando los relatos oficiales y de otros sobrevivientes, que describieron desde escenas de oscuridad, golpes, objetos volando y gritos de pánico hasta el trabajo exhaustivo de los equipos de emergencia para liberar a los heridos entre los restos de metal retorcido.

Para Merakio, la experiencia fue tan intensa que aún le cuesta procesarla completamente. En una entrevista con medios españoles, confesó que quizá recién caería en la magnitud de lo vivido cuando regresara a su rutina diaria, como al ver a su hijo jugar en el colegio.

Su testimonio no solo aporta detalles sobre la tragedia que conmocionó a España, sino que también da cuenta de la dimensión humana de quienes estuvieron a segundos de la catástrofe, convirtiéndose, por un momento trágico, en cronistas involuntarios de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente.