Entre los cientos de pasajeros que vivieron el impactante descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, se encontraba Lucas Merayo, más conocido como Merakio, un influencer argentino radicado en Madrid que documentó en primera persona los momentos posteriores al accidente y compartió relatos estremecedores a través de videos y redes sociales.
Un influencer argentino viajaba en el tren que descarriló en España y mostró el horror desde adentro
El argentino Lucas Merayo, conocido en las redes como Merakio, fue uno de los pasajeros que viajaba en el tren de la tragedia en España
El impacto y la crónica desde adentro
Merakio viajaba junto a su pareja en el tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid cuando, a unos 20 minutos de la ciudad de Córdoba, se produjo el violento descarrilamiento que llevó a que la formación invadiera la vía contraria y colisionara con un tren de Renfe que circulaba en sentido opuesto.
En un primer video compartido en sus historias, Merakio describió el momento del impacto: “Volviendo de Málaga para Madrid, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren”, dijo, antes de mostrar escenas del vagón fuera de los rieles y la intensa movilización de bomberos y médicos intentando rescatar a pasajeros heridos.
Sin perder la calma, el influencer señaló que quienes estaban bien o podían caminar habían sido movidos a zonas más seguras, pero que el escenario era surrealista y difícil de procesar: “Todavía no caigo, no puedo creer lo que pasó”, expresó en otra de sus publicaciones, mientras se veía cómo los equipos de emergencia guiaban a los pasajeros hacia vehículos de evacuación.
Voces desde la oscuridad del vagón
En varios de sus videos, Merakio captó el trabajo de rescate desde dentro del tren, con rescatistas subiendo por escaleras para entrar por las ventanas y sacar a quienes quedaron atrapados. “Estamos yendo al lugar seguro todas las personas que están bien y pueden caminar”, se lo escucha decir mientras se filma caminando junto a otros pasajeros.
Otro de los momentos que compartió fue cuando describió el estado emocional de los pasajeros tras el choque: miedo, incredulidad y la necesidad de mantenerse unidos ante lo inesperado. “Por un momento pensamos que nos moríamos”, resumió, reflejando el impacto emocional que dejó la tragedia en quienes lograron sobrevivir.
Agradecimiento y solidaridad en medio de la tragedia
Merakio también destaco en sus redes la solidaridad de los habitantes de Adamuz, quienes se acercaron al lugar tras el accidente para brindar apoyo con comida caliente, mantas y asistencia médica o psicológica a los pasajeros que aguardaban ser trasladados. “Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz”, dijo, resaltando la importancia del apoyo comunitario en momentos críticos.
El creador de contenido, que reside en España desde hace casi cinco años y tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok, se convirtió en una de las voces que permitió reconstruir el horror y la confusión dentro de los trenes a través de imágenes y testimonios crudos, captados en tiempo real.
Un testimonio que trasciende redes
La proliferación de estos videos significó un registro directo y sin filtros de lo ocurrido, complementando los relatos oficiales y de otros sobrevivientes, que describieron desde escenas de oscuridad, golpes, objetos volando y gritos de pánico hasta el trabajo exhaustivo de los equipos de emergencia para liberar a los heridos entre los restos de metal retorcido.
Para Merakio, la experiencia fue tan intensa que aún le cuesta procesarla completamente. En una entrevista con medios españoles, confesó que quizá recién caería en la magnitud de lo vivido cuando regresara a su rutina diaria, como al ver a su hijo jugar en el colegio.
Su testimonio no solo aporta detalles sobre la tragedia que conmocionó a España, sino que también da cuenta de la dimensión humana de quienes estuvieron a segundos de la catástrofe, convirtiéndose, por un momento trágico, en cronistas involuntarios de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente.