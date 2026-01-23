Accidente entre trenes con 45 muertos en España: confirmaron que la vía estaba rota

Los trenes identificados que pasaron por el área antes del accidente incluyen un servicio de Renfe Viajeros y dos formaciones de Iryo, cuyas ruedas también mostraron marcas similares en las bandas de rodadura. Esto apunta a que la fractura pudo existir horas antes del accidente, pero no fue detectada a tiempo para evitar la tragedia.

Trenes tras el accidente de Adamuz.

Cómo pudo influir la fractura en el accidente de trenes

Cuando un carril está roto o debilitado, la continuidad de la vía se rompe y el peso del tren puede hacer que la sección anterior ceda ligeramente, formando un “escalón” entre las piezas de riel. Al pasar las ruedas sobre ese punto, podría producirse un impacto que desestabiliza la marcha, causando el descarrilamiento de uno o más coches.

Este fenómeno podría explicar por qué el vagón 6 del tren Iryo se salió de la vía antes de la colisión con el otro convoy, desencadenando así el choque que derivó en una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años en España, según consigna EuroNews.

Vías y trenes tras el accidente en Adamuz

Pasos siguientes en la investigación

La CIAF continúa con los análisis para confirmar con precisión cuándo y cómo se produjo la fractura, incluyendo estudios metalográficos y el examen de los datos registrados por los trenes. También se están analizando las ruedas de todos los trenes que pasaron por la zona en las 48 horas anteriores al accidente para reconstruir la secuencia de daños y descartar otras posibles causas.

Las autoridades han señalado que, si bien esta hipótesis preliminar es coherente con las marcas encontradas, aún falta confirmar detalles técnicos y estructurales antes de establecer conclusiones firmes sobre la causalidad definitiva.