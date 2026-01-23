Accidente entre trenes con 45 muertos en España: confirmaron que la vía estaba rota

Un informe preliminar de la investigación oficial sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba, España) que dejó al menos 45 muertos señala que la rotura en la vía donde descarriló un tren de alta velocidad existía antes de que pasara el convoy siniestrado, y que al menos tres trenes habían circulado por ese punto con el carril fracturado horas antes del impacto fatal.
Este hallazgo, parte de las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), podría cambiar la comprensión de las causas del siniestro, que dejó además decenas de heridos tras el choque entre dos trenes de alta velocidad en el kilómetro 318 de la línea Madrid Sevilla.
Qué revela la investigación sobre la fractura de la vía
Según el informe técnico, la fractura se produjo antes del paso del tren Iryo que descarriló y provocó la tragedia con el posterior choque contra un convoy de Renfe en sentido contrario. Las muescas halladas en las ruedas de varios trenes que pasaron por el mismo tramo no solo en el siniestrado presentaban un patrón geométrico compatible con una fractura en el carril, lo que sugiere que el daño ya estaba presente cuando circuló el convoy fatal.
Los trenes identificados que pasaron por el área antes del accidente incluyen un servicio de Renfe Viajeros y dos formaciones de Iryo, cuyas ruedas también mostraron marcas similares en las bandas de rodadura. Esto apunta a que la fractura pudo existir horas antes del accidente, pero no fue detectada a tiempo para evitar la tragedia.
Cómo pudo influir la fractura en el accidente de trenes
Cuando un carril está roto o debilitado, la continuidad de la vía se rompe y el peso del tren puede hacer que la sección anterior ceda ligeramente, formando un “escalón” entre las piezas de riel. Al pasar las ruedas sobre ese punto, podría producirse un impacto que desestabiliza la marcha, causando el descarrilamiento de uno o más coches.
Este fenómeno podría explicar por qué el vagón 6 del tren Iryo se salió de la vía antes de la colisión con el otro convoy, desencadenando así el choque que derivó en una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años en España, según consigna EuroNews.
Pasos siguientes en la investigación
La CIAF continúa con los análisis para confirmar con precisión cuándo y cómo se produjo la fractura, incluyendo estudios metalográficos y el examen de los datos registrados por los trenes. También se están analizando las ruedas de todos los trenes que pasaron por la zona en las 48 horas anteriores al accidente para reconstruir la secuencia de daños y descartar otras posibles causas.
Las autoridades han señalado que, si bien esta hipótesis preliminar es coherente con las marcas encontradas, aún falta confirmar detalles técnicos y estructurales antes de establecer conclusiones firmes sobre la causalidad definitiva.