Un nuevo corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio a una localidad: cuál

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

corte de agua en bs as Punta Alta: trabajos programados sobre la red de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, la empresa llevará a cabo tareas de mantenimiento sobre la red de agua en la esquina de Puerto Madryn y Antonio Mut, en Punta Alta. Durante la intervención, se verá afectado con baja presión el suministro en el barrio Centenario.