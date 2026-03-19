Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 19 de marzo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Un nuevo corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio a una localidad: cuál
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, la empresa llevará a cabo tareas de mantenimiento sobre la red de agua en la esquina de Puerto Madryn y Antonio Mut, en Punta Alta. Durante la intervención, se verá afectado con baja presión el suministro en el barrio Centenario.
Si bien no se detalla el rango horario en que se cortará el agua, el servicio se restablecerá paulatinamente a medida que se terminen los trabajos.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.