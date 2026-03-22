Se reprogramaron los cortes de agua y este domingo no habrá servicio a partir las 7:00

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

corte de agua en bs as Maipú: se reprogramaron los trabajos en la red de agua.

Para ayer sábado 21 de marzo estaba programado un corte de agua en un lapso horario de 7 horas aproximadamente. Sin embargo, producto de las adversas condiciones climáticas, fueron reprogramadas para este domingo las tareas anunciadas en el marco de la obra de recambio de cañerías, en Maipú.