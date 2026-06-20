Durante la mañana de este sábado un corte de agua deja sin servicio a una localidad bonaerense

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Los Toldos: trabajos programados sobre la red de agua.

A dónde y a qué hora es el corte de agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, este sábado 20 se realizarán trabajos de mantenimiento en la intersección de las calles Tapera de Díaz y Urquiza, en Los Toldos. Estas tareas generarán falta de agua durante la mañana en la localidad.