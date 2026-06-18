Durante toda la mañana un corte de agua afecta el suministro en dos barrios: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

A dónde y a qué hora es el corte de agua

corte de agua en buenos aires (1) Hoy hay trabajos programados en General Rodriguez.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, este jueves 18, se realizarán trabajos programados sobre cañerías de agua en Camino a Mercedes y T. Lemos del Barrio Bicentenario de General Rodríguez. La intervención ocasionará baja presión en la red de agua de los barrios Raffo y Bicentenario, entre las 8:00 y las 14 :00. El servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que los trabajos terminen.