Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 18 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Durante toda la mañana un corte de agua afecta el suministro en dos barrios: a dónde y a qué hora
ABSA informó un corte de agua por trabajos programados. Se verá afectado el servicio en algunos barrios de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
A dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, este jueves 18, se realizarán trabajos programados sobre cañerías de agua en Camino a Mercedes y T. Lemos del Barrio Bicentenario de General Rodríguez. La intervención ocasionará baja presión en la red de agua de los barrios Raffo y Bicentenario, entre las 8:00 y las 14 :00. El servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que los trabajos terminen.
Por esa razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la afectación, y durante ese período cuidarlas y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.