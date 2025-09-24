Fundación Grupo América a través del Programa Vendimia Solidaria donó $32 millones a Godoy Cruz

“Es fundamental generar sinergia entre los aportes privados, recaudados a través del Programa Vendimia Solidaria de Fundación Grupo América, y los esfuerzos públicos, gestionando estos recursos de manera que beneficien directamente a los vecinos de Godoy Cruz”, señaló Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de FGA.

centro de salud arturo oñativia godoy cruz El interior del centro de salud Arturo Oñativia, un efector de gran importancia para la comunidad. Foto: Fundación Grupo América.

Fundación Grupo América y un nuevo aporte a la comunidad

Además de equipar el Centro de Salud N.º 304, Fundación Grupo América reafirma su compromiso con la comunidad a través de otras iniciativas, como la donación de un módulo sanitario ubicado en el Polideportivo Padre Jorge Contreras 'La Gloria', que beneficia no solo a este barrio, sino también a zonas aledañas como el Barrio Alicia, Barrio Pablo VI y Barrio ATSA, de los departamentos de Luján y Maipú. Este espacio está completamente funcional y preparado para brindar atención y servicios de higiene a los vecinos.

“Para Fundación Grupo América, cada aporte destinado a mejorar la salud de la comunidad es una verdadera inversión en el bienestar de los vecinos. Con esta donación, buscamos que quienes viven en Godoy Cruz cuenten con espacios equipados y adecuados para recibir atención de calidad”, expresó Margarita Viel, apoderada de la fundación.

centro de salud arturo oñativia godoy cruz interior La donación de Fundación Grupo América consistió en mobiliario y equipamiento por un valor superior de $32 millones de pesos. Foto: Fundación Grupo América.

El Centro de Salud N.º 304 es un pilar fundamental para la atención primaria en la zona. Gracias al acompañamiento de FGA, se han podido fortalecer los servicios que allí se brindan, lo que permite dar respuesta a la creciente demanda y mejorar la calidad de atención para las familias que dependen de este efector.

Con esta acción, Fundación Grupo América reafirma que el cuidado de la salud es un eje estratégico de su trabajo y su compromiso de acompañar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.