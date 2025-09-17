Inicio Sociedad Fundación Grupo América
En el barrio Pedregal

Fundación Grupo América y el Municipio de Maipú impulsan la vida comunitaria con un nuevo playón deportivo

Se construirá el cuarto de este tipo en Maipú, con 4.800 m2, el tamaño reglamentario para 11 jugadores. El espacio estará emplazado en el barrio Pedregal, punto de encuentro de más de 6 barrios de la zona

Por UNO
Eduardo Mezabotta

Eduardo Mezabotta, secretario de Obras; el intendente de Maipú, Matías Stevanato; Margarita Viel y Gabriela Alé, de la Fundación Grupo América.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La Fundación Grupo América y la Municipalidad de Maipú continúan impulsando el deporte como motor de inclusión social con la construcción de un nuevo playón deportivo en el barrio Pedregal. Este proyecto, el cuarto de este tipo en el departamento, ofrecerá a niños, jóvenes y familias un espacio seguro y accesible para practicar deportes, compartir momentos de recreación y fortalecer los lazos comunitarios.

El nuevo playón deportivo del barrio Pedregal contará con una superficie total de 4.800 m2, el tamaño reglamentario para 11 jugadores. La cancha principal, de 50 x 90 metros de concreto asfáltico, estará diseñada para distintas disciplinas deportivas, y el espacio se dividirá además en tres canchas más pequeñas de 20 x 40 metros, pensadas para prácticas deportivas simultáneas y entrenamientos.

Rodeo del Medio es una zona de crecimiento poblacional sostenido, con gran número de jóvenes que participan en actividades deportivas, pero que carecían de un espacio municipal de uso libre con condiciones técnicas y de seguridad.

fundacion grupo america matias stevanato
El intendente de Maip&uacute;, Mat&iacute;as Stevanato, junto a dos funcionarios municipales y el director de la Escuelita Huguito, Hugo L&oacute;pez.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, junto a dos funcionarios municipales y el director de la Escuelita Huguito, Hugo López.

Esta obra responde a un pedido histórico de instituciones deportivas y educativas del barrio, impulsado por los propios vecinos y encabezado por Hugo López, director de la escuelita de fútbol Huguito, bautizada así tras la muerte de su hijo mayor hace 18 años.

Una escuelita que contiene a más de 60 niños y adolescentes

La escuelita contiene a más de 60 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años, e incluso incluye una liga de madres que también juegan al fútbol. "Esto es un sueño cumplido hace 18 años que esperábamos por esto. Estamos profundamente agradecidos a la Fundación Grupo América y al intendente por hacerlo realidad", expresó visiblemente emocionado Hugo López.

Además, la comuna sumará un espacio urbano con aparatos para realizar actividad física y áreas familiares con mesas y asientos, pensado para que toda la familia pueda disfrutar del lugar.

"Este es el cuarto playón que vamos a hacer en el departamento, venimos trabajando muy bien con la Fundación Grupo América y es una muestra de que cuando existe este tipo de sinergía entre lo público y lo privado, la gente es la beneficiada. De este modo estamos llegando cada vez a más maipucinos", enfatizó el intendente Matías Stevanato.

escuelita huguito maipu fundacion grupo america
El intendente de Maip&uacute;, Mat&iacute;as Stevanato, junto a las referentes de la Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica, Margarita Viel y Gabriela Al&eacute;.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, junto a las referentes de la Fundación Grupo América, Margarita Viel y Gabriela Alé.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, Gabriela Alé, destacó la importancia del deporte en la vida comunitaria y el valor de trabajar en pos de generar más espacios de este tipo. "El deporte es un eje de nuestra fundación y es un eje que trabaja muy bien Maipú. Estamos convencidos de que el deporte tiene variables muy importantes, porque incluye, se trabaja en equipo, se supera. Entonces, siempre pensando en este ensamble público-privado, desde nuestro lugar siempre estaremos dispuestos a apostar por estos espacios que también sirven para reunir a la comunidad", afirmó.

La firma del convenio permitirá que las obras se inicien a la brevedad, y se espera que en menos de 180 días la comunidad pueda contar con el playón deportivo, consolidando un nuevo espacio para el deporte, la recreación y la integración social en el Barrio Pedregal.

Temas relacionados:

Te puede interesar