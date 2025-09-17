Fundación Grupo América y el Municipio de Maipú impulsan la vida comunitaria con un nuevo playón deportivo

fundacion grupo america matias stevanato El intendente de Maipú, Matías Stevanato, junto a dos funcionarios municipales y el director de la Escuelita Huguito, Hugo López. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Esta obra responde a un pedido histórico de instituciones deportivas y educativas del barrio, impulsado por los propios vecinos y encabezado por Hugo López, director de la escuelita de fútbol Huguito, bautizada así tras la muerte de su hijo mayor hace 18 años.

Una escuelita que contiene a más de 60 niños y adolescentes

La escuelita contiene a más de 60 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años, e incluso incluye una liga de madres que también juegan al fútbol. "Esto es un sueño cumplido hace 18 años que esperábamos por esto. Estamos profundamente agradecidos a la Fundación Grupo América y al intendente por hacerlo realidad", expresó visiblemente emocionado Hugo López.

Además, la comuna sumará un espacio urbano con aparatos para realizar actividad física y áreas familiares con mesas y asientos, pensado para que toda la familia pueda disfrutar del lugar.

"Este es el cuarto playón que vamos a hacer en el departamento, venimos trabajando muy bien con la Fundación Grupo América y es una muestra de que cuando existe este tipo de sinergía entre lo público y lo privado, la gente es la beneficiada. De este modo estamos llegando cada vez a más maipucinos", enfatizó el intendente Matías Stevanato.

escuelita huguito maipu fundacion grupo america El intendente de Maipú, Matías Stevanato, junto a las referentes de la Fundación Grupo América, Margarita Viel y Gabriela Alé. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, Gabriela Alé, destacó la importancia del deporte en la vida comunitaria y el valor de trabajar en pos de generar más espacios de este tipo. "El deporte es un eje de nuestra fundación y es un eje que trabaja muy bien Maipú. Estamos convencidos de que el deporte tiene variables muy importantes, porque incluye, se trabaja en equipo, se supera. Entonces, siempre pensando en este ensamble público-privado, desde nuestro lugar siempre estaremos dispuestos a apostar por estos espacios que también sirven para reunir a la comunidad", afirmó.

La firma del convenio permitirá que las obras se inicien a la brevedad, y se espera que en menos de 180 días la comunidad pueda contar con el playón deportivo, consolidando un nuevo espacio para el deporte, la recreación y la integración social en el Barrio Pedregal.