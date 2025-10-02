Inicio Policiales Conductor borracho
En Guaymalén

Un conductor borracho volcó en el Acceso Este y destrozó su Mini Cooper

El accidente fue en el Acceso Este, en Guaymallén, donde el conductor borracho volcó sin intervención de otro vehículo. Dijo que iba a buscar a su hijo

Por UNO
El conductor borracho detalló que iba a buscar a su hijo para llevarlo al colegio.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un conductor borracho volcó su Mini Cooper cuando circulaba por el Acceso Este, en Guaymallén. Fue sin la participación de ningún otro vehículo y el auto quedó en el separador con la lateral sur. El test arrojó 1,61 gramos de alcohol en sangre, dos veces más de lo permitido por la Ley de Tránsito. Le dijo a la Policía que iba a buscar a su hijo.

El accidente ocurrió pasadas las 7 de este jueves en la mano este del Acceso Este, pocos metros después de calle Arturo González, donde el conductor de 47 años perdió el control de su Mini Cooper volcó sobre el separador con la lateral sur.

conductor borracho accidente guaymallén 2
El conductor borracho le dijo a la Policía que se le torció una rueda trasera del auto y por eso volcó.

A pesar que el auto quedó destruido y con las ruedas hacia arriba, el conductor borracho salió por sus propios medios, y solo sufrió algunos golpes y cortes, pero nada de gravedad. Fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado, quienes indicaron que no necesitaba asistencia en un hospital porque estaba bien.

El test de alcoholemia del conductor borracho

Cuando la Policía lo llegó al ligar, el hombre les dijo que se le descolocó una rueda trasera de su Mini Cooper y eso provocó que volcara. Pero los efectivos notaron el olor a alcohol que tenía el conductor mientras daba su versión.

Pidieron la asistencia de personal de Tránsito de Guaymallén quienes al realizar el test confirmaron que el conductor borracho tenía 1,61 gramos de alcohol en sangre, dos veces más de los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitidos por la Ley de Tránsito para particulares.

El conductor borracho dio más detalles a la Policía y contó que iba hacia el este para buscar a su hijo y llevarlo al colegio.

