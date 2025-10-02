Un conductor borracho volcó su Mini Cooper cuando circulaba por el Acceso Este, en Guaymallén. Fue sin la participación de ningún otro vehículo y el auto quedó en el separador con la lateral sur. El test arrojó 1,61 gramos de alcohol en sangre, dos veces más de lo permitido por la Ley de Tránsito. Le dijo a la Policía que iba a buscar a su hijo.
Un conductor borracho volcó en el Acceso Este y destrozó su Mini Cooper
El accidente fue en el Acceso Este, en Guaymallén, donde el conductor borracho volcó sin intervención de otro vehículo. Dijo que iba a buscar a su hijo