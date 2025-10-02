Un conductor borracho volcó en el Acceso Este y destrozó su Mini Cooper

A pesar que el auto quedó destruido y con las ruedas hacia arriba, el conductor borracho salió por sus propios medios, y solo sufrió algunos golpes y cortes, pero nada de gravedad. Fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado, quienes indicaron que no necesitaba asistencia en un hospital porque estaba bien.

El test de alcoholemia del conductor borracho

Cuando la Policía lo llegó al ligar, el hombre les dijo que se le descolocó una rueda trasera de su Mini Cooper y eso provocó que volcara. Pero los efectivos notaron el olor a alcohol que tenía el conductor mientras daba su versión.

Pidieron la asistencia de personal de Tránsito de Guaymallén quienes al realizar el test confirmaron que el conductor borracho tenía 1,61 gramos de alcohol en sangre, dos veces más de los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitidos por la Ley de Tránsito para particulares.

El conductor borracho dio más detalles a la Policía y contó que iba hacia el este para buscar a su hijo y llevarlo al colegio.