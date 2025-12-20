Polaridad: Yang

Animales compatibles: Dragón, Mono, Búfalo

Animales incompatibles: Caballo

Actividades recomendadas: iniciar gestiones, organizar planes a corto plazo, activar contactos, resolver trámites pendientes

Actividades a evitar: dispersarse, reaccionar con impulsividad verbal, asumir riesgos financieros innecesarios

Horóscopo chino: la energía de la Rata de Madera Yang

En el horóscopo chino, la energía de la Rata de Madera Yang impulsa movimiento mental, rapidez estratégica y crecimiento a través de decisiones prácticas. La Madera aporta flexibilidad y capacidad de adaptación, mientras la polaridad Yang estimula la acción y la iniciativa. Es una jornada propicia para ordenar ideas, activar proyectos y establecer conexiones útiles. La comunicación se vuelve clave para abrir caminos y destrabar situaciones. Conviene avanzar con inteligencia, priorizando lo concreto sin perder visión de conjunto.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 21 de diciembre, día de la Rata de Madera Yang.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 21 de diciembre, día de la Rata de Madera Yang