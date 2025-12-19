HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 20 de diciembre, día del Cerdo de Agua Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Animales incompatibles: Serpiente

Actividades recomendadas: favorecer el descanso consciente, ordenar emociones, fortalecer vínculos de confianza, realizar actividades creativas suaves

Actividades a evitar: confrontaciones directas, decisiones impulsivas, sobrecarga de responsabilidades, dispersión emocional

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Agua Yin

En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Agua Yin envuelve la jornada en una atmósfera sensible, empática y profundamente intuitiva. El Agua Yin potencia la percepción emocional, la compasión y la necesidad de contención, mientras que el Cerdo invita a disfrutar de los vínculos genuinos y de los pequeños placeres que aportan equilibrio. Es un día ideal para escuchar más que hablar, para sanar silencios y para cerrar ciclos internos sin presión externa. Las decisiones importantes se benefician de la pausa y de la observación cuidadosa. Todo lo que se haga desde la honestidad emocional tendrá un impacto duradero.

