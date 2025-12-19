El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 20 de diciembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 20 de diciembre, día del Cerdo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cerdo
Elemento: Agua
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
Animales incompatibles: Serpiente
Actividades recomendadas: favorecer el descanso consciente, ordenar emociones, fortalecer vínculos de confianza, realizar actividades creativas suaves
Actividades a evitar: confrontaciones directas, decisiones impulsivas, sobrecarga de responsabilidades, dispersión emocional
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Agua Yin
En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Agua Yin envuelve la jornada en una atmósfera sensible, empática y profundamente intuitiva. El Agua Yin potencia la percepción emocional, la compasión y la necesidad de contención, mientras que el Cerdo invita a disfrutar de los vínculos genuinos y de los pequeños placeres que aportan equilibrio. Es un día ideal para escuchar más que hablar, para sanar silencios y para cerrar ciclos internos sin presión externa. Las decisiones importantes se benefician de la pausa y de la observación cuidadosa. Todo lo que se haga desde la honestidad emocional tendrá un impacto duradero.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una sensibilidad especial que te permite leer mejor las intenciones ajenas. El Agua Yin suaviza tensiones internas y te ayuda a ordenar emociones confusas. Una conversación tranquila aporta alivio y comprensión mutua. La energía del día favorece decisiones tomadas con calma. Terminas la jornada con mayor serenidad mental
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se presenta un clima emocional más blando que te invita a bajar la autoexigencia. El elemento Agua disuelve rigideces y te permite adaptarte sin perder firmeza. Un gesto afectivo sincero fortalece un vínculo importante. Conviene escuchar antes de responder. El día cierra con sensación de estabilidad interior
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se despierta una empatía profunda que te ayuda a comprender situaciones pasadas. La energía Yin modera impulsos y orienta hacia decisiones más conscientes. Un intercambio emocional honesto genera alivio. Es buen momento para reconciliarte con una idea o persona. La jornada deja aprendizaje emocional
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se potencia tu afinidad natural con la energía del día, favoreciendo la armonía general. El Agua Yin estimula la intuición y la sensibilidad creativa. Un entorno amable te permite expresarte sin defensas. Pequeños detalles cobran valor emocional. Finalizas con sensación de contención
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se percibe una invitación clara a frenar y observar antes de actuar. La energía del Cerdo suaviza tensiones internas y baja la intensidad habitual. Una reflexión profunda ordena prioridades. Escuchar tu cuerpo resulta clave. El día aporta claridad emocional silenciosa
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se manifiesta cierta incomodidad energética que pide paciencia y autocontrol. El Agua Yin te ayuda a procesar emociones sin confrontarlas directamente. Conviene evitar suposiciones y observar más. Un momento de introspección resulta revelador. La calma llega al aceptar el ritmo del día
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se reduce la velocidad habitual y eso te permite reconectar con necesidades internas. La energía Yin equilibra impulsos y ordena emociones dispersas. Un gesto de afecto sincero mejora el ánimo. Conviene priorizar el descanso emocional. El día termina con sensación de alivio
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se activa una sintonía profunda con el clima emocional del día. El Agua Yin favorece la expresión sensible sin temor al juicio. Un vínculo se fortalece desde la comprensión mutua. La creatividad fluye con suavidad. Cierras la jornada con equilibrio y paz
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se desacelera el ritmo mental, permitiendo ordenar ideas dispersas. La energía del Cerdo invita a escuchar más y hablar menos. Un aprendizaje emocional surge de una situación simple. Conviene evitar ironías innecesarias. El día deja una enseñanza sutil
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se diluyen tensiones recientes gracias a un clima más empático. El Agua Yin suaviza posturas rígidas y abre espacio al diálogo interno. Un detalle emocional adquiere importancia inesperada. Conviene flexibilizar expectativas. El cierre del día resulta reparador
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se refuerza la necesidad de contención emocional y lealtad afectiva. La energía del día favorece conversaciones sinceras sin presión. Un apoyo recibido fortalece la confianza. Escuchar sin juzgar mejora un vínculo. Terminas con sensación de seguridad emocional
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se intensifica la conexión con tu mundo interno y con las emociones ajenas. El Agua Yin amplifica la intuición y la sensibilidad. Un momento de disfrute simple aporta bienestar profundo. Conviene respetar tus propios tiempos. La jornada concluye con armonía interior