El horóscopo chino revela para este domingo 21 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 21 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al comenzar la mañana se despierta un deseo de reorganizar pendientes, mientras que la tarde favorece charlas livianas y la noche invita a reflexionar sin tensión. Tu capacidad de adaptación suaviza cambios imprevistos. Una decisión práctica ahorra tiempo. El cierre del día aporta claridad mental
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): desde temprano la mañana marca un ritmo pausado, luego la tarde permite disfrutar rutinas simples y la noche consolida una sensación de seguridad. Tu perseverancia sostiene el equilibrio. Un gesto responsable genera confianza. El descanso llega con serenidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): a lo largo de la mañana surge impulso para actuar, mientras que la tarde canaliza energía en algo productivo y la noche invita a moderar expectativas. Tu iniciativa abre oportunidades. Un intercambio directo aclara un asunto pendiente. El día finaliza con alivio
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en las primeras horas del día la sensibilidad guía decisiones suaves, luego la tarde fomenta encuentros armónicos y la noche protege tu mundo interior. Tu escucha atenta fortalece vínculos. Un detalle amable mejora el ambiente. El cierre se siente reparador
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): durante la mañana se activa una motivación clara, mientras que la tarde permite avanzar con orden y la noche invita a evaluar resultados. Tu seguridad inspira a otros. Un plan toma forma concreta. El día concluye con satisfacción
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): al iniciar el día percibes matices importantes, luego la tarde favorece ajustes silenciosos y la noche aclara emociones profundas. Tu intuición evita decisiones apresuradas. Un cambio sutil mejora el panorama. La jornada termina en calma interior
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): desde la mañana aparece necesidad de movimiento, mientras que la tarde canaliza entusiasmo y la noche permite desacelerar. Tu energía dinamiza el entorno. Un plan espontáneo resulta revitalizante. El descanso se vuelve necesario y placentero
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): a primera hora la mañana invita a cuidar emociones, luego la tarde suaviza tensiones y la noche refuerza la contención personal. Tu sensibilidad genera armonía. Un diálogo sincero aporta alivio. El día se cierra con equilibrio
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en el transcurso del día la mañana despierta creatividad, mientras que la tarde acelera soluciones prácticas y la noche favorece la desconexión. Tu ingenio transforma inconvenientes. Una idea inesperada suma valor. El cierre es liviano y optimista
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al comenzar la jornada se ordenan prioridades, luego la tarde aporta claridad y la noche libera exigencias. Tu atención al detalle evita errores. Un asunto pendiente se resuelve con precisión. El final del día resulta tranquilo
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): con el avance de la mañana surge compromiso sincero, mientras que la tarde fortalece lazos y la noche permite soltar preocupaciones. Tu honestidad genera respeto. Un límite bien marcado protege tu bienestar. El descanso llega sin culpas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): desde temprano la mañana invita al disfrute consciente, luego la tarde favorece momentos compartidos y la noche ordena sensaciones. Tu apertura emocional crea bienestar. Un pequeño placer mejora el ánimo. El cierre del día es reconfortante