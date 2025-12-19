El horóscopo chino revela para este sábado 20 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 20 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 20 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): desde la mañana se despierta una curiosidad que te impulsa a explorar alternativas, mientras que la tarde favorece encuentros espontáneos y la noche ordena ideas con claridad. Tu rapidez mental evita malentendidos. Una propuesta inesperada suma valor. El día cierra con sensación de ingenio bien aprovechado
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): en las primeras horas del día la calma guía tus pasos, luego la tarde permite avanzar sin presiones y la noche refuerza la estabilidad emocional. Tu constancia sostiene decisiones acertadas. Un asunto doméstico se resuelve con paciencia. El descanso llega sin sobresaltos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): a lo largo de la mañana surge una iniciativa que enciende motivación, mientras que la tarde impulsa acción concreta y la noche invita a bajar el ritmo. Tu valentía abre caminos. Un gesto firme genera respeto. El equilibrio aparece al cerrar el día
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): con el amanecer se activa una sensibilidad especial, luego la tarde favorece conversaciones amables y la noche invita a cuidar tu espacio personal. Tu intuición guía elecciones suaves. Un detalle sencillo fortalece vínculos. El día concluye con serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): durante la mañana se destaca tu presencia natural, mientras que la tarde organiza prioridades y la noche permite evaluar avances con satisfacción. Tu liderazgo se expresa sin esfuerzo. Un plan toma impulso. El cierre del día refuerza la confianza
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en el inicio del día percibes señales sutiles que orientan decisiones, luego la tarde favorece acuerdos discretos y la noche aporta claridad interior. Tu percepción profunda evita errores. Un ajuste silencioso mejora resultados. La jornada termina en calma reflexiva
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): a primera hora la mañana despierta ganas de movimiento, mientras que la tarde canaliza energía en actividades placenteras y la noche permite soltar tensiones. Tu entusiasmo contagia dinamismo. Un cambio de rutina renueva el ánimo. El descanso resulta reparador
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): desde temprano la mañana pide suavidad en el trato, luego la tarde favorece acuerdos emocionales y la noche envuelve con contención. Tu empatía genera armonía. Un gesto sincero fortalece lazos. El día finaliza con equilibrio interior
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): a lo largo del día la mañana estimula ideas rápidas, mientras que la tarde acelera soluciones y la noche invita a desconectar con humor. Tu ingenio resuelve situaciones complejas. Una ocurrencia trae beneficios. El cierre es liviano y optimista
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en las primeras horas del día se aclaran pendientes, luego la tarde ordena prioridades y la noche permite relajarte sin exigencias. Tu precisión evita contratiempos. Un detalle bien resuelto marca diferencia. La calma acompaña el final
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): con el avance de la mañana aparece una responsabilidad asumida con firmeza, mientras que la tarde refuerza la confianza mutua y la noche suaviza preocupaciones. Tu lealtad es valorada. Un límite claro protege tu bienestar. El día termina en tranquilidad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): desde la mañana se abre un espacio para el disfrute sencillo, luego la tarde favorece encuentros agradables y la noche ordena emociones. Tu apertura genera bienestar compartido. Un pequeño logro eleva el ánimo. El cierre resulta reconfortante