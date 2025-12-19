El horóscopo chino revela para este viernes 19 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 19 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 19 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante la mañana se activa tu capacidad de análisis y eso te permite anticiparte a un escenario cambiante, luego la tarde trae intercambios fluidos y la noche ordena pensamientos dispersos. Una decisión rápida evita demoras futuras. Tu flexibilidad se convierte en ventaja concreta. El cierre del día deja sensación de avance silencioso
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): a primera hora la mañana exige constancia y foco, mientras que la tarde recompensa el esfuerzo con estabilidad y la noche ofrece descanso reparador. Un compromiso asumido hoy gana peso a largo plazo. Tu perseverancia sostiene el ritmo general. La jornada termina con firmeza interior
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en el inicio del día una conversación despierta entusiasmo, luego la tarde impulsa acciones decididas y la noche ayuda a moderar impulsos. Tu energía se expresa con mayor claridad. Un desafío se transforma en oportunidad. El equilibrio aparece al final del recorrido
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): conforme avanza la mañana surge una necesidad de resguardo emocional, mientras que la tarde suaviza tensiones y la noche invita a la introspección. Tu sensibilidad permite comprender gestos ajenos. Un vínculo se afianza desde la escucha. El día concluye con serenidad profunda
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al comenzar la mañana aparece una motivación intensa por liderar, luego la tarde presenta una instancia para organizar recursos y la noche permite evaluar logros sin ansiedad. Tu presencia marca dirección. Un plan toma forma concreta. La seguridad personal se consolida
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en las primeras horas del día captas señales sutiles que orientan tus pasos, mientras que la tarde favorece decisiones estratégicas y la noche refuerza la calma interna. Tu intuición guía con precisión. Un ajuste silencioso mejora el entorno. El cierre es introspectivo y claro
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): desde temprano la mañana despierta ganas de avanzar sin pausas, luego la tarde canaliza energía en resultados visibles y la noche permite desconectar sin culpas. Tu impulso contagia dinamismo. Un objetivo se acerca más de lo esperado. La satisfacción acompaña el descanso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): a lo largo de la mañana se impone la necesidad de armonía, mientras que la tarde favorece acuerdos suaves y la noche envuelve con contención emocional. Tu empatía mejora el clima general. Un gesto amable reordena prioridades. La jornada finaliza en equilibrio
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en el transcurso del día la mañana aporta ingenio práctico, luego la tarde acelera soluciones y la noche abre espacio para ideas nuevas. Tu creatividad encuentra cauce concreto. Un movimiento audaz rinde frutos. El cansancio se mezcla con entusiasmo
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al iniciar la mañana se aclaran detalles pendientes, mientras que la tarde consolida avances y la noche invita a soltar exigencias. Tu precisión resulta clave. Un reconocimiento llega de forma discreta. El día termina con orden mental
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): con el paso de la mañana surge una responsabilidad que asumes con firmeza, luego la tarde fortalece alianzas y la noche alivia tensiones internas. Tu compromiso genera confianza. Un límite sano protege tu energía. La calma se instala al final
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): durante la mañana aparece una oportunidad sencilla que merece atención, mientras que la tarde favorece el disfrute consciente y la noche ordena emociones acumuladas. Tu apertura atrae apoyo sincero. Un pequeño logro eleva el ánimo. El cierre del día resulta reconfortante