HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 19 de diciembre, día del Perro Agua Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Animales incompatibles: Dragón

Actividades recomendadas: actuar con firmeza, defender posiciones justas, ordenar asuntos legales o administrativos, tomar decisiones claras

Actividades a evitar: rigidez excesiva, confrontaciones innecesarias, desconfianza sin fundamento

Horóscopo chino: la energía del Perro Agua Yang

En el horóscopo chino, la energía del Perro de Metal Yang imprime un clima de determinación, ética y necesidad de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. El Metal aporta claridad, sentido de justicia y capacidad para cortar con lo que ya no funciona, mientras que la polaridad Yang impulsa acciones directas y resolutivas. Es un día propicio para poner límites, formalizar acuerdos y sostener convicciones personales. Las emociones tienden a expresarse de forma franca, por lo que la honestidad será clave para evitar fricciones. Todo lo que se haga con integridad tendrá proyección sólida.

