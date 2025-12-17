HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 18 de diciembre, día del Gallo de Metal Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Animales incompatibles: Conejo

Actividades recomendadas: organizar pendientes, analizar decisiones, ordenar finanzas, definir límites personales

Actividades a evitar: confrontaciones directas, críticas innecesarias, rigidez excesiva, asumir responsabilidades ajenas

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Metal Yin

En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Metal Yin propone precisión, introspección y ajustes finos. El Metal Yin aporta lucidez mental, capacidad de análisis y discernimiento, mientras que el Gallo enfoca la atención en los detalles que sostienen el equilibrio a largo plazo. Es una jornada ideal para corregir errores, pulir estrategias y tomar decisiones con serenidad, sin apuro ni exhibicionismo. Las emociones se expresan con cautela, favoreciendo acuerdos discretos y conversaciones constructivas. Todo avance que se haga desde la coherencia interna tendrá efectos duraderos.

