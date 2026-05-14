HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 15 de mayo, día del Búfalo de Tierra Yin.

Signo regente del día: Búfalo

Búfalo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Serpiente y Gallo

Serpiente y Gallo Animales incompatibles: Cabra

Cabra Actividades recomendadas: consolidar proyectos, ahorrar, trabajar con paciencia, resolver asuntos familiares, fortalecer compromisos y rutinas saludables

consolidar proyectos, ahorrar, trabajar con paciencia, resolver asuntos familiares, fortalecer compromisos y rutinas saludables Actividades a evitar: obstinación, negarse a escuchar consejos, acumular tensiones emocionales, cambios impulsivos, discusiones por orgullo

Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el Búfalo de Tierra Yin avanza como una montaña silenciosa que no necesita demostrar su fuerza para sostener el mundo a su alrededor. La Tierra Yin profundiza la naturaleza estable del Búfalo, aportándole una paciencia fértil y una capacidad extraordinaria para construir lentamente aquello que perdura con el tiempo. Este es un día donde las decisiones prudentes tendrán más valor que las acciones espectaculares, y donde el verdadero progreso se encontrará en la constancia, no en la velocidad. La energía favorece el trabajo disciplinado, los compromisos serios y todo aquello que requiera madurez emocional y perseverancia. Sin embargo, cuando la necesidad de seguridad se vuelve excesiva, puede aparecer una rigidez que dificulte aceptar nuevas ideas o cambios necesarios.