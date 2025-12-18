El horóscopo chino revela para este jueves 18 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 18 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): entre la mañana y sus primeras horas aparece una idea clara que te ayuda a simplificar decisiones, luego la tarde favorece acuerdos prácticos y la noche te devuelve una sensación de control emocional. Tu atención al detalle marca la diferencia. Un intercambio breve mejora una relación. El descanso mental llega cuando confías en tu criterio
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): desde temprano la mañana te impulsa a resolver asuntos pendientes con firmeza, mientras que la tarde se vuelve propicia para ordenar recursos y la noche trae una calma reparadora. Tu constancia es reconocida sin que lo busques. Una decisión responsable fortalece tu seguridad. El día cierra con estabilidad interior
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): a lo largo de la mañana surge un deseo de cambio que se expresa con entusiasmo, luego la tarde canaliza esa energía en acciones concretas y la noche te invita a bajar el ritmo con satisfacción. Tus palabras inspiran a otros. Un movimiento estratégico mejora tus perspectivas. La confianza se reafirma con hechos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): durante la mañana percibes un clima sensible que te vuelve más receptivo, mientras que la tarde aclara una situación emocional y la noche ofrece contención y serenidad. Tus vínculos se fortalecen desde la comprensión. Un gesto sincero equilibra una relación. La intuición actúa como guía silenciosa
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al comenzar la mañana sientes determinación para avanzar sin dudar, luego la tarde presenta una oportunidad que requiere rapidez y la noche permite evaluar resultados con perspectiva. Tu liderazgo se expresa de forma natural. Una elección audaz trae estabilidad. El día termina con sensación de progreso real
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en la mañana tu percepción se afina y detecta lo que otros pasan por alto, mientras que la tarde favorece conversaciones profundas y la noche te envuelve en reflexión tranquila. Tu estrategia se fortalece desde el silencio. Un ajuste interno mejora tu entorno. La claridad llega sin esfuerzo
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): con el avance de la mañana aparece un impulso dinámico que acelera gestiones, luego la tarde consolida resultados y la noche trae un descanso merecido. Tu iniciativa abre puertas. Un plan se confirma con señales concretas. La motivación se mantiene estable
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): al iniciar la mañana una emoción suave orienta tus decisiones, mientras que la tarde permite ordenar pendientes y la noche cierra con una sensación de armonía íntima. Tu sensibilidad se convierte en fortaleza. Un entorno amable mejora tu ánimo. El equilibrio se restablece sin presión
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en las primeras horas del día surge una idea ingeniosa que resuelve un tema complejo, luego la tarde favorece intercambios ágiles y la noche invita a la introspección creativa. Tu adaptabilidad marca ventaja. Un movimiento inteligente mejora resultados. El entusiasmo se renueva
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): desde la mañana notas la necesidad de ajustar rutinas, mientras que la tarde confirma avances y la noche permite soltar exigencias. Tu organización rinde frutos. Un detalle bien cuidado genera reconocimiento. La jornada concluye con claridad mental
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): a medida que avanza la mañana se activa tu sentido de responsabilidad, luego la tarde refuerza compromisos y la noche trae alivio emocional. Tu lealtad se valora más de lo que imaginas. Un límite bien puesto mejora relaciones. El día se cierra con tranquilidad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): en el transcurso de la mañana reconoces una oportunidad sencilla pero valiosa, mientras que la tarde favorece el disfrute consciente y la noche ordena emociones pendientes. Tu actitud abierta atrae apoyo. Un pequeño avance genera satisfacción. La calma se instala de forma natural