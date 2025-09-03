La construcción más antigua de la humanidad cambia la historia para siempre: es donde nace la religión

La complejidad geométrica de Göbekli Tepe es una sorpresa para los científicos y también un gran misterio. Repartida en ocho hectáreas cerca de la ciudad de Sanliurfa, esta construcción es un montículo artificial que alberga una serie de estructuras circulares hundidas adornadas con tallas de piedra caliza, que se cree que fueron ocupadas durante miles de años antes de su abandono.

Las estructuras de esta construcción contienen tallas de piedra masivas hechas por personas prehistóricas que no habían desarrollado herramientas de metal, cerámica o técnicas de cultivo.

Primera construcción Göbekli Tepe es un ejemplo excepcional de un conjunto monumental de estructuras megalíticas que ilustra un período significativo de la historia de la humanidad.

¿Cómo esta construcción cambia la historia de la humanidad?

Los expertos habían argumentado durante mucho tiempo que el tiempo, la planificación y los recursos necesarios para construir tales estructuras solo serían posibles en una sociedad agraria establecido. Pero esta construcción demuestra lo contrario, el deseo de construir obras arquitectónicas tan complejas puede haber sido el catalizador para el desarrollo de sociedades complejas.

Algunos puntos claves de esta construcción y la historia que rodea su realización son:

el yacimiento de Göbekli Tepe es testigo de técnicas de construcción innovadoras. Esta técnicas también se encuentra en yacimientos contemporáneos de la región de la Alta Mesopotamia, lo que da testimonio de una estrecha red social en esta región clave del neolitismo.

los constructores de Göbekli Tepe estaban al borde de un cambio importante en la forma en que vivían las personas

los monumentos que conforman la construcción probablemente se utilizaban en relación con rituales, probablemente de carácter funerario

los distintivos pilares en forma de T están tallados con imágenes de animales salvajes, lo que ofrece una perspectiva del modo de vida

la construcción se encuentra en buen estado y los procesos de deterioro son vigilados y controlados cuidadosamente.

Según explica National Geographic: "la mayoría de los grandes centros religiosos del mundo, son la meta de los peregrinos. Basta pensar en el Vaticano, La Meca, Jerusalén, o Bodh Gaya (donde Buda accedió a la iluminación). Göbekli Tepe es quizás el primero de todos esos lugares de peregrinaje"