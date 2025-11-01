Rescataron en helicóptero a un hombre que cayó a un barranco cuando hacía enduro en cuatriciclo

Rescate en el Hospital Central- hombre que hacía enduro en Las Heras Un equipo de rescate trasladó al endurista de 53 años que cayó de un barranco en Las Heras. Tiene varias lesiones. Es asistido en el Hospital Central.

Cómo encontraron al hombre que hacía enduro en Las Heras

El equipo localizó el sitio del siniestro a partir de las coordenadas GPS aportadas por un compañero de la víctima, logrando aterrizar en una zona elevada a unos 300 metros del lugar del accidente.

En el lugar, el personal identificó al herido como Nicolás Valladares (53 años), quien había volcado con su cuatriciclo y caído a un barranco.

rescate endurista en Las Heras

El hombre presentaba hipotensión, taquicardia y probable neumotórax, aunque permanecía consciente y lúcido.

El equipo médico le colocó acceso vascular, brindó analgesia e inmovilizó al paciente en una tabla rígida antes de su evacuación aérea hacia el Hospital Central, donde fue recibido por el doctor González, médico de guardia.

El operativo incluyó un dispositivo de seguridad en el hospital, con la participación del móvil 4026 a cargo del oficial subayudante Retamales del Cuartel Central.

Una vez finalizada la entrega del paciente, el helicóptero Halcón Uno regresó a la Base Cóndor sin novedades, al igual que el personal interviniente.