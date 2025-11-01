Un hombre de 53 años fue rescatado este sábado por el Cuerpo de Aviación Policial de Mendoza, luego de sufrir un grave accidente mientras conducía un cuatriciclo en una zona montañosa del departamento de Las Heras, entre la planta 5 de Minetti y Jocolí, en inmediaciones del puesto El Chavo.
Rescataron en helicóptero a un hombre que cayó a un barranco cuando hacía enduro en cuatriciclo
La víctima fue rescatada y trasladada en helicóptero hasta el Hospital Central. Hacía enduro con un cuatriciclo cuando en la zona montañosa de Las Heras
Según informó el comisario Carlos Fernando Bustos, jefe del Cuerpo de Aviación, el alerta se recibió a las 13.40 a través del subcomisario Quevedo, quien comunicó que un conductor de cuatriciclo había caído a un barranco y presentaba múltiples lesiones.
Los rescatistas desplegaron un protocolo de rescate aéreo con el helicóptero Halcón Uno (matrícula LQ-BFB), tripulado por el subcomisario Martín Martínez como piloto, el técnico auxiliar Esteban Ventura, el oficial ayudante Daniel Ruiz del grupo de Patrulla de Rescate, y el doctor Gonzalo Álvarez Parma, médico del Cuerpo de Aviación.
Cómo encontraron al hombre que hacía enduro en Las Heras
El equipo localizó el sitio del siniestro a partir de las coordenadas GPS aportadas por un compañero de la víctima, logrando aterrizar en una zona elevada a unos 300 metros del lugar del accidente.
En el lugar, el personal identificó al herido como Nicolás Valladares (53 años), quien había volcado con su cuatriciclo y caído a un barranco.
El hombre presentaba hipotensión, taquicardia y probable neumotórax, aunque permanecía consciente y lúcido.
El equipo médico le colocó acceso vascular, brindó analgesia e inmovilizó al paciente en una tabla rígida antes de su evacuación aérea hacia el Hospital Central, donde fue recibido por el doctor González, médico de guardia.
El operativo incluyó un dispositivo de seguridad en el hospital, con la participación del móvil 4026 a cargo del oficial subayudante Retamales del Cuartel Central.
Una vez finalizada la entrega del paciente, el helicóptero Halcón Uno regresó a la Base Cóndor sin novedades, al igual que el personal interviniente.