Paso Planchón-Vergara: la alternativa al Paso Cristo Redentor que muy pocos mendocinos conocen

Paso Planchón-Vergara (3).jpeg El Paso Planchón-Vergara es una alternativa al Paso Cristo Redentor o al Paso Pehuenche.

En un salto en el tiempo, 207 años después del cruce de Los Andes, el mismo camino es utilizado para cruzar de un lado a otro de la cordillera, a diferencia de esa época, sin tracción animal.

Desde el 3 de enero, quedó habilitado para todo tipo de vehículos, aunque, según las recomendaciones de Gendarmería, se sugiere "usar vehículos altos" y circular a baja velocidad. Los horarios de cruce son de 9 a 18, aunque previo a viajar hay que chequear si está habilitado en este link.

El viaje dura 9 horas y 25 minutos, aproximadamente según indica Google Maps, ya que son 687 kilómetros.

Cómo llegar a Chile por el Paso Planchón-Vergara

El inicio de la travesía desde el Gran Mendoza comienza al tomar la Ruta Nacional 40 en dirección a Malargüe, hasta llegar a la localidad de Bardas Blancas, cuando hay que desviarse por la ruta 145 hacia Las Loicas.

Paso Planchón-Vergara.jpeg Las Loicas es una localidad ubicada a 100 kilómetros de la Ciudad de Malargüe y a 431 de la Ciudad de Mendoza.

Para tomar noción del tiempo, el viaje de Paolo, su esposa Paola y sus hijos Donnatella y Gino arrancó a las 4 de la madrugada desde Ciudad y, para las 9, ya estaban en Las Loicas. Quienes han cruzado por el Paso Pehuenche sabrán que allí está la aduana argentina; sin embargo, para el viaje que aquí se relata, aún queda camino para los trámites aduaneros.

Allí, continuó el entrevistado, hay que seguir: "A nosotros nos pasó que nos pusimos en la fila del Paso Pehuenche hasta que fuimos a averiguar y un gendarme nos dijo que nosotros no deberíamos hacer la fila. Teníamos que ir por la banquina y seguir por la ruta 226 en dirección al Paso Planchón-Vergara".

Disfrutar de la ruta 226

Tomada la 226 continuó: "A lo largo del camino, se sigue el curso del Río Grande, aguas desconocidas para los mendocinos. Su color turquesa, intenso y azulado, te hace recordar esos ríos que a veces aparecen en los reels de Instagram, sin que uno sepa de qué país son", comentó.

Paso Vergara-Planchón.jpeg Río Grande está ubicado en Malargüe.

Sobre el estado de la 226, mencionó que "el camino es de ripio y está bastante consolidado en la mayoría de sus tramos". Sin embargo -continuó- hay también partes de arena y algunos tramos más complicados.

Los kilómetros finales de la mencionada arteria, según explicó, fueron los más difíciles de todo el trayecto. Vialidad Provincial estaba trabajando con las máquinas al parecer por un desprendimiento o mucha roca suelta. "Recomiendo ir a una velocidad constante, no muy rápido, pero tampoco muy despacio para no quedarse empantanado en una tierra suelta o en un suelo que por ahí no está muy consolidado", afirmó.

Paso Planchón-Vergara (2).jpeg Los animales son los habitantes naturales del Paso Planchón-Vergara.

La llegada a la aduana argentina: "Fuimos el primer vehículo en pasar"

Después del campamento de Vialidad, lo que sigue es el complejo de esquí, El Azufre, y a los pocos kilómetros finalmente la aduana argentina. "Un pequeño edificio donde estaba solamente el aduanero, uno de migraciones y un gendarme, pero no había fila. De hecho, fuimos el primer vehículo en pasar".

"En la aduana podes ver el centro de monitoreo del Volcán Peteroa, que se ve espectacular, un volcán que comentaban las personas de aduana, que muchas veces tiene actividad Hace unos años hubo una explosión muy fuerte del volcán y tuvieron que ser evacuados porque habían perdido visibilidad total a dos metros de distancia", deslizó.

Desde ahí, según relató, hay que hacer varios kilómetros para llegar a la aduana chilena, "en el cual nos encontramos en el medio, primero unos amigos ciclistas que estaban haciendo una travesía increíble y después nos encontramos con un monumento a Ramón Freire".

La aduana chilena

"La aduana chilena es un edificio muy nuevo, con muy buenas instalaciones, el personal chileno muy atento, nos atendieron muy rápido, no había fila, éramos el único vehículo", dijo.

Lo que sigue es "una especie de caracol" y ya después de pasar esa parte, "es con un ripio muy consolidado, ya empieza como una especie de arena consolidada sin el asfalto. A partir de ahí ya la ruta se vuelve muy tranquila, es una ruta en la que se puede ir a 80 kilómetros, 70 kilómetros por hora tranquilamente para finalmente llegar a Curicó".

Galería de imágenes del Paso Planchón-Vergara

Paso Planchón-Vergara.jpg Más tarde el general chileno, que es recordado con un busto colocado en camino a Curicó, será nombrado: intendente de Concepción (1819-1823), general en jefe del Ejército de Chile (1823-1830), Director Supremo de Chile (1823-1826), presidente de Chile (1827) y presidente de la Junta de Gobierno en (1829).

Paso Planchón-Vergara (4).jpeg

Paso Planchón-Vergara (5).jpeg