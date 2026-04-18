La Policía recuperó un auto y una moto y detuvo a un hombre con pedido de captura en Guaymallén

Policía móviles Seguridad La detención del hombre con pedido de captura se concretó en la transitada intersección de Adolfo Calle y Pierandrei. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vehículos recuperados en Guaymallén

La labor de la Policía continuó con el hallazgo de dos rodados que habían sido denunciados por robo:

Chevrolet Corsa: fue detectado en la esquina de Olascoaga y López y Planes. Los efectivos notaron inconsistencias en las patentes y, al verificar los números de motor y chasis, constataron que el vehículo tenía un pedido activo por hurto agravado . Quedó a disposición de la Oficina Fiscal N°1.

fue detectado en la esquina de Olascoaga y López y Planes. Los efectivos notaron inconsistencias en las patentes y, al verificar los números de motor y chasis, constataron que el vehículo tenía un pedido activo por . Quedó a disposición de la Oficina Fiscal N°1. Motocicleta en el barrio Las Viñas: el procedimiento se originó tras un llamado de vecinos que alertaron sobre personas sospechosas en una plaza. Al llegar el móvil policial, los sospechosos huyeron, dejando abandonada una moto. Al verificar el dominio, se confirmó que el rodado también tenía pedido de secuestro activo, por lo que fue incautado.

Patrullajes aleatorios

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia de presencia permanente en el territorio. Los controles aleatorios en la vía pública y la respuesta inmediata a las denuncias al 911 son las herramientas clave con las que la Policía busca desalentar el delito y recuperar bienes sustraídos en la zona metropolitana.

En lo que va del mes, la Unidad de Acción Preventiva de la Policía ha incrementado la cantidad de identificaciones por biométrico en la vía pública, lo que ha permitido detectar un mayor número de pedidos de captura que anteriormente pasaban desapercibidos en controles visuales.