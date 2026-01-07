Árbol de jade: ¿se puede acelerar su crecimiento durante el verano?

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo acelerar el crecimiento del árbol de jade durante el verano

Expertos en jardinería de Infoplant dan más recomendaciones que simplemente decir los cuidados básicos para que la planta se encuentre bien sana. Ellos hasta dan distintas ideas de tareas a seguir, y lograr que la suculenta se fortalezca de diferentes maneras, o inclusive lograr que el árbol de jade crezca más rápido, especialmente durante el verano.

Para lograr un aceleramiento de crecimiento del árbol de jade es más que posible, y para ello solo hay que seguir una serie de consejos que solo funcionan en primavera y verano. Estos son: