Para muchos, el árbol de jade es la planta que más se eligió a lo largo de todo el 2025, especialmente por tratarse de una especie que mezcla una estética bella y requerir de solo un puñado de cuidados para mantenerla fuerte y sana. Hay que saber que además esta suculenta tiene fuertes vínculos con filosofías energéticas tales como el Feng Shui.
Árbol de jade: ¿se puede acelerar su crecimiento durante el verano?
Los que más saben del árbol de jade explicaron la forma de lograr que la suculenta se estimule más rápido en época de verano
Muchos quieren aprovechar que durante el verano, el árbol de jade se desarrolla de otra manera, e incluso intentar estimularla para que su crecimiento sea mucho más potenciado, reforzando también la tierra de la planta para que sea más fuerte. Existe una serie de recomendaciones a seguir para lograr esto que todos pretenden con esta suculenta.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo acelerar el crecimiento del árbol de jade durante el verano
Expertos en jardinería de Infoplant dan más recomendaciones que simplemente decir los cuidados básicos para que la planta se encuentre bien sana. Ellos hasta dan distintas ideas de tareas a seguir, y lograr que la suculenta se fortalezca de diferentes maneras, o inclusive lograr que el árbol de jade crezca más rápido, especialmente durante el verano.
Para lograr un aceleramiento de crecimiento del árbol de jade es más que posible, y para ello solo hay que seguir una serie de consejos que solo funcionan en primavera y verano. Estos son:
- Cuidar la exposición al sol directa, haciendo esto entre 4 y 6 horas, pero siempre aprovechando la luz de la mañana, antes del mediodía
- Mantener el riego con todas las recomendaciones: cuando la tierra esté seca, el riego sea abundante y dejar que se filtre solo
- Fortalecer el sustrato con un abono específico para las suculentas, una vez al mes
- Podar las puntas del árbol de jade, así se desarrolla su tronco