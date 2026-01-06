El árbol de jade es la planta perfecta para iniciarte en el mundo de la jardinería, especialmente de las de interior de casa, ya que es una opción que es sumamente estética y además requiere de un mínimo de cuidados para que se encuentre fuerte y sana. Otro punto que tiene a favor, es que está relacionado fuertemente con las filosofías energéticas tal como el Feng Shui.
Por qué las hojas de mi árbol de jade se pusieron arrugadas en verano
Aquellos que más saben sobre jardinería explicaron los motivos por el cual las hojas del árbol de jade se pone de esta manera
Siempre se recomienda prestarle atención a las hojas de las plantas y a su color para poder darnos cuenta de si algo le sucede, en caso de notar una anomalía, y esto se replica incluso para el árbol de jade. En verano hay una situación que suele replicarse mucho con la suculenta, y es que a través de arrugas en sus hojas, nos advierte de un importante problema.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade en verano: por qué las hojas están arrugadas
Los cuidados respecto al riego del árbol de jade cambian en verano, aunque es apenas, manteniéndose las recomendaciones sobre su mantenimiento dada por los especialistas en jardinería. En esta estación, hay algunas enfermedades y situaciones vinculadas a la salud de la planta que son muy comunes, pero también muy graves, al punto de ser letales.
No te desesperes si ves las hojas de tu árbol de jade arrugadas, blandas y con un color muy pálido, y es que no se trata de ninguna enfermedad propia del verano, sino que el problema es que estás fallando en uno de sus cuidados vitales: la cantidad de agua y forma de regar. Esto se da mucho en verano, porque la planta necesita de mucha agua y de forma especial.
Para que este problema no se vuelva algo más serio, hay algunos cuidados puntuales a tener con el árbol de jade, y estos son los siguientes:
- Esperar a que la tierra se seque para poder regar, y es que si el sustrato no está completamente seco, se recomienda no regar. Lo ideal es verificar esto colocando tu dedo en ella, e introduciendo unos 5 centímetros.
- El riego debe ser abundante y profundo, empapando el árbol de jade hasta que el agua comience a salir por los orificios de drenaje que tienen las macetas. Es importante no dejar el plato de abajo, ya que si se estanca el agua en este lugar, podemos enfermar la planta o podrir las raíces.
- El mejor momento del día para regarla es cerca de la noche, para evitar que el sol la evapore.