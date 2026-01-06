Por qué las hojas de mi árbol de jade se pusieron arrugadas en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (4)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade en verano: por qué las hojas están arrugadas

Los cuidados respecto al riego del árbol de jade cambian en verano, aunque es apenas, manteniéndose las recomendaciones sobre su mantenimiento dada por los especialistas en jardinería. En esta estación, hay algunas enfermedades y situaciones vinculadas a la salud de la planta que son muy comunes, pero también muy graves, al punto de ser letales.

arbol de jade (9)

No te desesperes si ves las hojas de tu árbol de jade arrugadas, blandas y con un color muy pálido, y es que no se trata de ninguna enfermedad propia del verano, sino que el problema es que estás fallando en uno de sus cuidados vitales: la cantidad de agua y forma de regar. Esto se da mucho en verano, porque la planta necesita de mucha agua y de forma especial.

Para que este problema no se vuelva algo más serio, hay algunos cuidados puntuales a tener con el árbol de jade, y estos son los siguientes: