Al concejal que manejó borracho le sacaron el carnet pero ahora maneja lanchas

Es que este lunes se viralizó un video en que él maneja una prominente lancha por el dique Los Reyunos, en el que viaja también su pareja Romina Ortigoza, quien se dedicó a capturar el momento.

Polémica por el concejal inhabilitado para manejar, que conduce una lancha

Pero no sólo eso: la mujer y el edil publicaron esas imágenes en sus redes sociales y la polémica ardió en San Rafael. El debate giró en torno a que el concejal está multado e inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos según lo establece la Ley de Tránsito, pero aún así se permite manejar ese vehículo acuático.

Para ello Martín Antolín debió tramitar una habilitación que otorga la autoridad de la Jefatura Náutica.

Sucede que ahora, luego de que el video se viralizara, desde la Jefatura Náutica confirmaron a Diario UNO que evalúan sancionar al concejal y su pareja por conducir y viajar en esa lancha sin usar el chaleco salvavidas exigido por la ley 3859/1972.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.