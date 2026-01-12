El concejal de San Rafael Martín Antolín tiene vocación para generar títulos de diario. A menos de dos meses de ser detenido manejando borracho y con una copa de vino en la mano por la Ciudad de Mendoza, por lo que debió pagar una multa de casi $4 millones y terminó inhabilitado para conducir por un año, ahora se mostró manejando una lancha en un dique del Sur.
Al concejal que manejó borracho le sacaron el carnet pero ahora maneja lanchas
Martín Antolín lo engancharon cuando manejaba borracho en Ciudad y lo inhabilitaron para manejar por un año. Ahora se filmó manejando una lancha en San Rafael
El video que difundió su pareja se viralizó de tal manera que ahora la Jefatura de Náutica, que depende del Ministerio de Ambiente, evalúa sancionarlo por conducir ese vehículo acuático sin usar el chaleco salvavidas exigido.
Cuando todo hacía suponer que Antolín iba a desaparecer de la escena mediática, luego de que los concejales del PJ decidieran salvarlo de una causa por expulsión del Concejo Deliberante de San Rafael, el edil se las ingenió para resurgir.
Es que este lunes se viralizó un video en que él maneja una prominente lancha por el dique Los Reyunos, en el que viaja también su pareja Romina Ortigoza, quien se dedicó a capturar el momento.
Polémica por el concejal inhabilitado para manejar, que conduce una lancha
Pero no sólo eso: la mujer y el edil publicaron esas imágenes en sus redes sociales y la polémica ardió en San Rafael. El debate giró en torno a que el concejal está multado e inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos según lo establece la Ley de Tránsito, pero aún así se permite manejar ese vehículo acuático.
Para ello Martín Antolín debió tramitar una habilitación que otorga la autoridad de la Jefatura Náutica.
Sucede que ahora, luego de que el video se viralizara, desde la Jefatura Náutica confirmaron a Diario UNO que evalúan sancionar al concejal y su pareja por conducir y viajar en esa lancha sin usar el chaleco salvavidas exigido por la ley 3859/1972.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.