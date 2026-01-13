ANSES confirmó su nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones en febrero

ANSES está pagando los haberes correspondientes al mes de enero de cada uno de los beneficiarios sociales que tiene, respetando el calendario de pago establecido. Mientras tanto, durante la tarde del martes reveló una de las noticias más esperadas por jubilados, pensionados y asignaciones: nuevo porcentaje de aumento para el mes de febrero.
El INDEC acaba de dar a conocer el nuevo porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, y a partir de este indicador, ANSES anticipó el valor del aumento que dará durante febrero. Se trata de un incremento que supera la barrera del 2%, y que CONTINÚA/CORTA con la racha de 8 meses con actualizaciones más altas que las anteriores de jubilados, pensionados y asignaciones sociales.
ANSES: fechas de pago para jubilados y pensionados en febrero
De manera exclusiva, ANSES y el gobierno nacional confirmaron las fechas del calendario de pago del mes de febrero para jubilados y pensionados. Mientras tanto, las asignaciones esperan información oficial, aunque probablemente comiencen a cobrar en las mismas fechas que los adultos mayores.
En estas fechas anunciadas a principios de año por ANSES para el cobro de febrero, jubilados y pensionados recibirán sus haberes con el aumento anunciado por el organismo y el bono a los adultos mayores que les corresponda.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados y pensionados en febrero, son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 25 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 26 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 27 de febrero de 2026.
Fechas de pago a pensionados
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 13 de febrero de 2026.
ANSES reveló el aumento para febrero: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones sociales
Como suele ocurrir a mediados de cada mes, el INDEC informó el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, esta vez correspondiente al mes de diciembre. Este dato no pasa desapercibido para ANSES, ya que sus aumentos para los beneficiarios, está ligado directamente a este número.
Desde mediados del 2024 que ANSES toma el porcentaje de inflación para definir el aumento del mes entrante para sus beneficiarios, todo a partir de un cambio efectuado por Javier Milei en la Ley de Movilidad. Además de este cambio, se determinó que el incremento sea igual para jubilados, pensionados y asignaciones sociales.
El INDEC confirmó que el nuevo porcentaje de inflación es del 2,8%. Los últimos aumentos que otorgó ANSES fueron de:
- Enero: 2,4%
- Febrero: 2,7%
- Marzo: 2,2%
- Abril: 2,4%
- Mayo: 3,7%
- Junio: 2,7%
- Julio: 1,5%
- Agosto: 1,6%
- Septiembre: 1,9%
- Octubre: 1,8%
- Noviembre: 2,1%
- Diciembre: 2,3%